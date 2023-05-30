爭奪粽子市場！破百款美味粽網購預訂熱　南部粽稱霸網友心

▲端午節將至，東森購物網推出各式各樣的粽子，口味應有盡有，其中「東森嚴選晶華酒店五星級鮑貝端粽禮盒」為今年主打商品之一。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

端午粽子預購熱絡，網購通路瞄準買氣大打早鳥優惠，推出五星飯店、老字號排隊名店等眾多美味，像是年年必搶的「嘉義福源」、「青葉臺菜」台式粽、「呷七碗」頂級南北粽，不用出門排隊，只要一鍵下單，就能在家輕鬆享用，吸引消費者趁著活動折扣下殺提早預訂，帶動整體銷量。而每次端午節都會出現南北粽子大戰，有平台特別調查網友的選購喜好，結果發現南部粽最獲青睞。

距離端午節不到一個月，東森購物網精選來自知名廚師、五星級飯店以及人氣店家排隊粽子，推薦各式南北粽、傳統及創新口味，例如強品主打「東森嚴選晶華酒店五星級鮑貝端粽禮盒」，只要1,280元就能嚐到晶華酒店五星主廚監製，精選鮑魚、干貝等珍饈的濃郁鮮味粽子；還有台北市肉粽大賽得獎名廚「阿添師」經典鰻魚肉粽，北部粽結合蒲燒鰻魚，口感鮮美，喜歡嚐鮮的人不能錯過。把握活動期間下單，可享受優惠價格外，還有機會獲得高達100%的東森幣回饋。

▲「新東陽」台式肉粽及南部水煮粽各10入組合，還附贈保冷袋乙個，在東森購物網預購熱銷。（圖／東森購物提供）

東森購物網指出，粽子預購開跑以來，買氣持續升溫，消費者平均購買金額較去年成長將近30%，尤其是名店、特色粽，今年不論數量或銷售均較去年成長超過20%，表現亮眼；進一步觀察站上熱銷前5名粽子品項，目前最受歡迎的是「新東陽」台式肉粽及南部水煮粽組合，一次吃到兩種口感，其次分別為大嬸婆 客家經典肉粽、溫國智主廚 頂級松露鮑魚粽、晶華酒店 古早味一口粽、呷七碗 國宴干貝粽＋頂級北部粽。

▲年年必搶的嘉義空軍市場30年老牌「嘉義福源」招牌栗子香菇蛋黃肉粽。（圖／momo提供）

鎖定端午採買需求，momo集結五星飯店年度新品粽、全台老字號名店粽及創新特色粽，如晶華冠軍鮑粽、漢來松露鮮肉粽、嘉義福源招牌蛋黃肉粽、瓦城泰式蝦醬及椰香榴槤粽等，以及六福萬怡酒店、青葉臺菜、呷七碗等近百大品牌、破千件人氣粽子，即日起至6月22日下殺5折起。

樂天市場也有超過百款粽子供選購，包括北部粽、南部粽、潮州粽、湖州粽、客家粽、素粽、冰粽等之外，同時觀察到興蓬萊台菜、點水樓、紅豆食府等知名店家推出的粽子持續熱銷，也發現異國風味粽子及養生蔬食粽備受青睞，像是泰式打拋豬、韓式泡菜燒肉粽、日式蒲燒鰻魚粽等，以及融入多種穀物或加入紅藜的蔬食素粽皆受到消費者歡迎。

▲PChome 24h購物「網友肉粽PK趣味調查」，地方名店粽及南部粽最受到網友們青睞。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24購物推出超過上百款肉粽滿足消費者不同需求，並祭出超過50款快速到貨好粽指定品2件9折，站上粽子買氣隨之湧現成長2倍，其中以呷七碗、嘉義福源等地方名店與晶華酒店、圓山大飯店等奢華級名粽特別受青睞，顯示「名店口碑」、「用料實在」仍是消費者選購粽子的兩大關鍵。

而粽子種類多元，市面上常有北部粽及南部粽之分，各有擁護者，每到端午也開始「戰南北」，PChome 24h購物為此做了一份「網友肉粽PK趣味調查」，透過官方IG專頁進一步發現半數以上網友偏好口感綿密醇厚、用料變化多元的南部粽，不過今年綜合型禮盒也很夯，站上有許多消費者選購南北粽、潮州粽都能一次滿足的組合。

瞄準端午節享粽及送禮需求，奧丁丁市集推出端午享粽專區，精選破百款美味粽子、包粽食材、當季果物禮盒、解膩飲料與零食，6月17日前下訂並輸入折扣碼，享不限金額95折優惠。不少消費者提早至少一個月預訂各類特色香粽，除了平台長期熱銷的古早味肉粽與素粽、野薑花粽，熱量僅有市售肉粽三分之一的天然星健康粽、花東紅藜腊小米粽、花椰米鹹蛋黃肉粽等品項也很夯，反應出民眾在應景享粽之餘對健康養生也有要求，傾向選擇低熱量、富含營養的粽子。