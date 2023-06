美國海軍公布「共艦橫切」第一視角驚險畫面！　差137公尺險相撞

▲美國海軍公布鍾雲號拍攝到的畫面。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美加軍艦3日通過台灣海峽時,中共軍艦切入航道險些撞上美軍「鍾雲號」驅逐艦,最近距離不到150碼(約137公尺)。在加拿大媒體公開畫面後,美國海軍4日晚間公開鍾雲號第一視角的驚險畫面。

綜合路透等報導,美軍「鍾雲號」驅逐艦(USS Chung-Hoon, DDG-93)與加拿大「蒙特婁號」(HMCS Montreal)護衛艦當時由南向北航駛台灣海峽,中國解放軍052D型驅逐艦蘇州號從鍾雲號左舷駛至,接著在鍾雲號前方越過該艦船首,接著橫切通過其航道。蘇州號後來又從鍾雲號前方約1800公尺處,由右往左穿越,持續航行在鍾雲號左前方。

US Navy releases footage of a destroyer cut off by a Chinese warship in the Taiwan Strait, calls it an 'unsafe interaction'.pic.twitter.com/gPP2oiL7Ya