美國海軍公布「共艦橫切」第一視角驚險畫面！　差137公尺險相撞

▲美國海軍公布鍾雲號拍攝到的畫面。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美加軍艦3日通過台灣海峽時，中共軍艦切入航道險些撞上美軍「鍾雲號」驅逐艦，最近距離不到150碼（約137公尺）。在加拿大媒體公開畫面後，美國海軍4日晚間公開鍾雲號第一視角的驚險畫面。

綜合路透等報導，美軍「鍾雲號」驅逐艦（USS Chung-Hoon, DDG-93）與加拿大「蒙特婁號」（HMCS Montreal）護衛艦當時由南向北航駛台灣海峽，中國解放軍052D型驅逐艦蘇州號從鍾雲號左舷駛至，接著在鍾雲號前方越過該艦船首，接著橫切通過其航道。蘇州號後來又從鍾雲號前方約1800公尺處，由右往左穿越，持續航行在鍾雲號左前方。

US Navy releases footage of a destroyer cut off by a Chinese warship in the Taiwan Strait, calls it an 'unsafe interaction'.pic.twitter.com/gPP2oiL7Ya — The Spectator Index (@spectatorindex) June 5, 2023

報導指出，鍾雲號當時並未改變航行方向，並以英語透過無線電向共艦警告勿試圖限制航行自由，但因現場風聲過大，無法聽清楚確切的用語措辭。

針對這起事件，美國軍方官員認為，共艦是以不安全的方式航駛台灣海峽。美軍印太司令部此前透過聲明表示，面對共艦切入航道，鍾雲號把速度降至10節，以避免發生碰撞。