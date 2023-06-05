陸商務部：持續擴大市場准入　取消或放寬外資准入限制

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸各項經濟數據都持續下滑，更大力度吸引和利用外資是當前大陸重點經濟工作之一。大陸商務部官員5日表示，將持續擴大市場准入，進一步取消或放寬外資准入限制。

據中國網消息，今天（6月5日）大陸國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行吹風會，大陸國家發展和改革委員會副主任李春臨和商務部、國家市場監督管理總局有關負責人介紹建設全國統一大市場有關情況。

大陸商務部市場體系建設司司長周強表示，建設統一大市場是面向全球，充分開放的市場，必將為包括外資企業在內的各類市場主體提供更優環境和更大的舞台。商務部將按照中共中央經濟工作會議的要求，推進高水平的對外開放，依託中國超大規模市場優勢，以國內大循環吸引全球資源要素，既要把優質存量外資留下來，還要把更多高質量外資吸引過來，提升貿易投資合作的質量和水平。

周強表示，下一步，大陸商務部將積極推動全國統一大市場建設，更大力度吸引和利用外資，重點做好四個方面的工作。

一是持續擴大市場准入。合理縮減外資准入負面清單，進一步取消或放寬外資准入限制。發揮自貿試驗區、海南自由貿易港、國家服務業擴大開放試點示範、國家級經濟技術開發區等開放平台先行先試和引領作用，對照國際高標準經貿規則，深化相關領域改革，穩步推進制度型開放。

二是加大投資促進工作力度。開展「投資中國年」招商引資活動，統籌各方資源，促進精準招商。依託重大經貿展會和各類投資促進機制，支持各地「走出去」、「請進來」相結合開展招商引資活動。通過搭建平台、暢通管道，充分展示中國市場潛力和投資機遇，為大陸國內外投資對接創造更多機會。

三是持續做好外資企業服務。充分發揮重點外資項目工作專班作用，完善協同保障機制，深化與外資企業和外國商協會常態化交流，提升重點外資企業和項目服務時效性、精準性。及時協調解決企業經營和項目建設中出現的「個性化」問題，推動外資標誌性項目加快落地建設，支持存量外資企業良好發展。