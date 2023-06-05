超雷大媽考駕照…繫安全帶「1動作」　考官傻了

▲中國成都一名大媽，在考駕照時竟將安全帶繫錯。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

在開車上路前，必須先考到駕照，但如果連最基本的常識都不會，上路後難免讓人擔心有安全疑慮。近日中國成都有一名大媽，在考駕照要繫安全帶時，竟把安全帶扣在副駕駛座上，讓考官當場看了超傻眼。

據了解，大媽本月3日正在進行科目三考試，又稱大路考，一般包括上車準備、起步、直線行駛、加減檔位操作、變更車道、靠邊停車、直行通過路口、路口左轉彎、路口右轉彎、通過人行橫道線、通過學校區域、通過公共汽車站、會車、超車、掉頭、夜間行駛等16項考試。

▲大媽只是笑笑回應：「你早點說啊」。（圖／翻攝自微博）

影片中可以看到，大媽坐在車內，將駕駛座的安全帶繫到副駕駛，讓考官相當無奈，也如法炮製，把自己的副駕駛安全帶繫到駕駛座，形成「交杯帶」。考試結束後，考官提醒：「妳再看妳安全帶，妳都繫到我這裡來了」，沒想到大媽只是回應：「你早點說啊」，讓考官哭笑不得。

畫面曝光後，引發一番討論，網友紛紛留言痛批：「這種大媽上路一定出事兒」、「這種女人就別考車了啊，要對其他人生命負責」、「即使拿到證，也是個馬路殺手」。另外，也有人質疑是演的，因為正常科三考官都是穿制服，男子卻沒有，猜測是某駕訓教練帶學員練車拍攝的。

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