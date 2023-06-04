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大陸 大陸焦點 特派現場

中美機艦險相撞　陸防長：管好自己的軍艦、飛機！

記者蔡紹堅／綜合報導

美國、加拿大軍艦3日航經台灣海峽，傳出差點與中共軍艦發生碰撞，雙方最近只相距137公尺。對於共軍機艦近期與別國機艦發生的衝突，中國大陸國防部長李尚福4日表示，中國的機艦從來不會到其他國家的領空和領海附近去做所謂的航行霸權，「最好的辦法是，各國管好自己的軍艦，管好自己的飛機。」

▼中國大陸防長李尚福。（圖／路透社）

▲大陸國務委員、國防部長李尚福與新加坡防長黃永宏會談。（圖／路透）

李尚福4日在新加坡「香格里拉對話會」上發表了演講，並回應提問，對於共軍機艦與別國機艦近期發生的衝突，他指出，「我要反問一下，為什麼剛才大家提的問題都發生在中國領空和領海附近，而不是發生在其他國家的領空和領海附近？」

李尚福強調，這是因為中國的軍機和軍艦從來不會到其他國家的領空和領海附近去做所謂的航行霸權，「最好的辦法是，各國管好自己的軍艦，管好自己的飛機。」

▼共軍殲-16在南海空域猛切至美軍波音RC-135前方。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 中國殲-16在南海國際空域猛然切到美軍波音RC-135前方。（圖／達志影像／美聯社）

另外，李尚福提及南海問題時也表示，每年數萬艘各國船隻在南海通行，經此運往全球的貨物總價值高達3.5兆美元，沒聽說哪艘船通行受阻礙、安全受威脅，「反倒是一些域外國家以『航行自由』之名行『航行霸權』之實，想把南海攪亂以從中謀利，需要我們高度警惕、堅決抵制。」

李尚福還說，鄰里之間有分歧很正常，大家也正在溝通協商、妥善解決，「但有的域外國家在背後挑撥離間，對此我們要分清利害、保持清醒。」

▼美國「鍾雲號」驅逐艦（USS Chung-Hoon, DDG-93）。（圖／翻攝自Facebook／USS CHUNG-HOON (DDG 93)）

▲▼美國「鍾雲號」驅逐艦（USS Chung-Hoon, DDG-93）。（圖／翻攝自Facebook／USS CHUNG-HOON (DDG 93)）

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