舒壓與情感共鳴！劇團即興演譯生命故事　療癒玉醫精神病友

▲「花天久地」劇團，透過「一人一故事」劇場的演出，帶來一場感動人心的藝術盛宴。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

知名「花天久地」劇團日前透過「一人一故事」劇場的演出帶領溪口精神護理之家的住民們進入內心世界，帶來一場感動人心的藝術盛宴，衛生福利部玉里醫院臨床心理科的代理主任林義盛表示，這樣的演出活動對於住民來說，具有極大的心靈療癒效果，透過與演員共同體驗故事、分享生命滋味，使住民們得以釋放壓力、找到情感的共鳴，並增強自我價值感和社交連結。

▲沒有預設的劇本，演員現場以豐富的肢體即興演出觀眾分享的故事。

「一人一故事劇場」又叫「同理心劇場」，沒有預設的劇本，演員現場以豐富的肢體即興演出觀眾分享的故事。活動一開始，演員們以巧妙的互動方式吸引住民們的注意，他們手上拿著「台灣美食」的圖卡，詢問住民們「想念的滋味」是什麼？瞬間引起住民們熱情回應，有住民表示最喜歡吃牛肉麵、牛排，也有人最愛台北知名的小籠湯包，還有人提到蛋炒飯、陽春麵、壽司等等，其中一位住民最懷念母親磨槳兩小時做出來的年糕，但人事已非已無法再次嘗到。

之後，住民陸續分享自己的生命故事，有人因住在機構而錯過哥哥的婚禮，也因此不能和過世的阿嬤，見上最後一面。而化名電競小子的住民則提到自己從小就備受家人疼愛，但如今卻與家人相隔，無法享受家庭的溫暖，當他一邊描述，劇團演員也立即詮釋表演，只見電競小子時而歡笑，時而低落，最終觸動思念不禁落淚，這應該就是「花天久地」劇團的魔力所在，透過生動的演出，將住民們的故事有血有淚真實地搬到舞台上，讓台下的觀眾一起感受彼此人生的轉折。

花天久地劇團長久以來堅持「為花蓮服務、為弱勢發聲」的信念，表演足跡遍及花蓮許多社會機構和學校，經由演員們的素質和同理心，理解故事即興演譯，林義盛主任說：「感動是最好的療癒，當住民看到自己的故事在眼前化做戲劇，也讓他們重新看待自己的過往經驗。」這一夜，在溪口精神護理之家的教堂，不論住民、演員還是員工，都沉浸在彼此的故事中，相互傾聽，相互感受彼此人生的心路點滴。每一則的故事演出後，主持人會對說故事的住民說：「這個演出送給你。」，花天久地劇團16位演員精彩的演出，修復了溪口院區住民們的傷口，也療癒他們內心深處的脆弱。

