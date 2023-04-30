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萌寵愛與綠相會活動　黃偉哲：盼公私協力深耕關愛動物尊重生命

▲台南市長黃偉哲出席由福智關廟護生教育示範園區、中華民國保護動物協會及福智藝術文創有限公司所合作舉辦「萌寵生命故事分享—愛與綠相會」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席由福智關廟護生教育示範園區、中華民國保護動物協會及福智藝術文創有限公司所合作舉辦「萌寵生命故事分享—愛與綠相會」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲30日出席由福智關廟護生教育示範園區、中華民國保護動物協會及福智藝術文創有限公司所合作舉辦「萌寵生命故事分享—愛與綠相會」活動，期盼各界一起參與，將關愛動物及尊重生命的理念深根下一代。

黃偉哲除了與現場民眾分享寵物故事，看到一位飼主帶來的超萌小黑狗，神似自家「黑妞」小時候的模樣，也忍不住詢問能不能一起合照。

▲台南市長黃偉哲出席由福智關廟護生教育示範園區、中華民國保護動物協會及福智藝術文創有限公司所合作舉辦「萌寵生命故事分享—愛與綠相會」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，關愛動物及尊重生命要從我們這一代人做起，透過這樣的活動，把觀念傳遞給下一代，讓小朋友從小養成多吃蔬食、愛護動物及尊重生命的習慣，並進一步發揮在待人處事上，相信能夠讓未來的環境更加永續發展。台南市政府也會持續與各界合作，深耕愛護動物及尊重生命的理念。

福智關廟護生教育示範園區長期推動愛護動物與環境永續理念，2022年舉辦的歡樂蔬食派對引起熱烈迴響，2023年則推出「萌寵生命故事分享—愛與綠相會」活動，邀請飼主帶著萌寵家人一起來聚會。

▲台南市長黃偉哲出席由福智關廟護生教育示範園區、中華民國保護動物協會及福智藝術文創有限公司所合作舉辦「萌寵生命故事分享—愛與綠相會」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

30日的「萌寵生命故事分享—愛與綠相會」活動相當豐富，其中「萌寵生命故事廊」，傳遞人與萌寵相伴的感人故事；「萌寵同樂會」邀請萌寵與主人裝扮照並舉辦票選。「萌寵照護講座」則邀請中華民國動物保護協會秘書長李朝全，分享如何善待萌寵家人，並由訓練師黃連發說明如何與萌寵溝通及教育陪伴；另外，現場也邀請「右武衛兒童合唱團」及視障朋友團體「心光燦燦」帶來精彩演出。市議員郭鴻儀也到場關心。

▲台南市長黃偉哲出席由福智關廟護生教育示範園區、中華民國保護動物協會及福智藝術文創有限公司所合作舉辦「萌寵生命故事分享—愛與綠相會」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市動物防疫保護處30日也在現場提供萌寵義診、免費犬貓狂犬病預防注射及萌寵晶片登記，還有狗飼料試吃包及諮詢服務等，期望藉由活動關心寵物照養福利及環境永續。

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