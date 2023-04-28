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「啤酒界香檳」艾德懷斯小白花頂級白啤新品登台　炎亞綸為閨蜜打造啤酒花草系禮盒

▲▼艾德懷斯,白啤酒,炎亞綸。（圖／海尼根提供）

▲炎亞綸化身花草系男神出席快閃店活動。

圖、文／海尼根提供

擁有「啤酒界香檳」美名的「小白花」艾德懷斯Edelweiss 頂級白啤酒，去年在台創下2022年超商啤酒新品銷售NO.1；台灣同時是亞太地區銷量第二國家。海尼根宣布推出全新口味「輕奢蜜桃」及「繽紛莓果」限定四日的感官快閃店！

海尼根台灣行銷總監黃芳草表示，「台灣白啤酒市場 2019 年以來，每年以兩位數的速度增長中。推出輕奢蜜桃及繽紛莓果這兩款令人期待的全新口味。」承襲艾德懷斯原味（酒精濃度4.9%）迷人風味，「輕奢蜜桃」和「繽紛莓果」（酒精濃度 3.5%）在熟成過程中增強了蜜桃及莓果的水果原汁。

艾德懷斯品牌期間限定感官快閃店，請到炎亞綸化身花草系優雅男神出席，也公開喊話提前祝福媽媽母親節快樂，消費者於現場追蹤艾德懷斯Edelweiss IG官方帳號，分享限動或貼文，可挑選花語明信片：消費者可在花牆挑選喜歡的花袋搭配一瓶頂級白啤酒和花語明信片送給辛苦的自己或者心裡想的他／她。也可選擇買三送一，滿千贈玻璃杯。現場還推出炎亞綸限定組合。更多新品上市相關資訊，請至 艾德懷斯Edelweiss官方 IG 官方帳號 @edelweissbeer.tw 查詢。

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