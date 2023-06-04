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大陸 大陸焦點 特派現場

陸防長：中國必然統一　決不承諾放棄使用武力

▲▼中國國防部長李尚福。（圖／路透）

▲李尚福。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國防部長李尚福4日在新加坡「香格里拉對話會」上演講，並在提到台灣問題時強調，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑。」

李尚福當天發表了題為「中國的新安全倡議」的演講， 談到台灣問題時，李尚福說，台灣問題是中國核心利益中的核心，台灣問題是中國內政，一個中國原則已成為公認的國際關係基本準則，「任何虛化、掏空一個中國原則的行徑都是荒謬和危險的。」

▲大陸國務委員、國防部長李尚福與新加坡防長黃永宏會談。（圖／路透）

李尚福指出，世人看得都很清楚，民進黨當局「挾洋謀獨」、外部勢力「以台制華」干涉中國內政，才是造成台海局勢緊張的根源，也是改變台海現狀的最大麻煩製造者。

李尚福強調，中國必須統一，也必然統一，這是人心所向、大勢所趨，「我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力。如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。」

談到中美關係時，李尚福表示，如果中美發生激烈的衝突對抗，那將是世界不可承受之痛，「大國應該有大國的樣子，不能為一時之私挑起陣營對抗，應顧全大局，以交流合作化解分歧，回應各國期待。應不忘歷史，汲取經驗教訓。」

李尚福還說，這幾年中美關係徘徊在建交後的低谷，造成這種困難局面的緣由大家都很清楚，世界足夠寬闊，完全可以容納包括中美在內的地區各國共同發展，「相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則才是中美兩國正確相處之道。」

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