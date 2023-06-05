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歷經5年審查把關　大里夏田產業園區二階環評審查通過

歷經5年審查把關 大里夏田產業園區二階環評審查通過（圖／記臺中市政府經濟發展局提供）

▲大里夏田現況空拍。（圖／記臺中市政府經濟發展局提供，以下同）

地方中心／台中報導

台中市大里夏田地區12年前經環保單位調查，發現有27.8公頃農地受到重金屬污染，為整治農地土壤污染問題，裡外進行多次土壤置換，但農民仍擔心食安問題，無法再予耕作，為讓土地有效利用，台中市政府於106年辦理大里夏田產業園區整體規劃及環境影響評估，規劃執行過程中，面臨對既有社區緩衝空間的保存、生態棲地維護、水資源循環利用、空污抵減機制及事業廢棄物處理等問題，最終在今年5月31日獲行政院環保署第443次環境影響評估審查委員會通過二階環評審查。

經發局表示，為改善區內未登記工廠、住宅聚落與農地混雜的現況，市府101年啟動「台中市區域計畫」規劃大里夏田為新訂或擴大都市計畫(產業型)，107年辦理一階環評作業，經環保署108年3月20日第350次環評委員會決議屬應進行第二階段環境影響評估之開發行為，市府依環評法規定於108年7月9日辦理二階環評公開說明會及健康風險評估說明會。

經發局進一步表示，環保署109年1月13日召開二階環評範疇界定會議確認指引表項目，市府依指引表編制二階環評報告書，109年11月6日提送經濟部，109年12月11日經濟部辦理環評現勘及說明會，於110年1月27日提送環評報告書至環保署審議。

經發局說明，經環保署110年至111年間召開三次環評小組審查，市府依委員建議提出空污抵換措施、碳排抵減計畫、水資源有效利用、廢棄物處理機制、樹木移補植方案及棲地保育規劃等六大環境保護措施，並透過汰換老舊機車、推廣餐飲業者加裝防制設備、事業用水百分百使用再生水、事業廢棄物資源化再利用、成立資源循環及零廢處理中心、種植原生喬木逾3800棵及營造誘鳥誘蝶的生態環境及引進低污染產業進駐等措施，承諾納入環境影響評估報告書切實執行，建立生態友善環境及產業升級轉型基地。

歷經5年審查把關 大里夏田產業園區二階環評審查通過（圖／記臺中市政府經濟發展局提供）

經發局補充，大里夏田產業園區開發面積達188公頃，考量產業創新條例規定產業用地面積不得低於全區總面積60%，市府仍依第436次環評委員會審查意見持續積極檢討，將園區綠覆面積由58.66公頃提升至60.48公頃，綠覆率則由31.2%提升至32.17%。

另外，針對廢棄物處理機制部分，市府考量市境內與周遭鄰近縣市的事業廢棄物處理餘裕量能，取得合格公民營清除處理機構的收受意向書確認事業廢棄物流向，但環評委員會強烈要求，現今開發產業園區致生廢棄物應自行處理，且園區廠商進駐率達65%時，啟動園區廢棄物設施規劃興建。

經發局進一步說明，大里夏田產業園區都市計畫(草案)於今年4月28日經台中市都市計畫委員會第139次會議審議通過，待提報下次台中市都市計畫委員會確認後，將提送內政部都市計畫委員會審議，經內政部通過後，市府將提送可行性規劃報告報經濟部核定及公告設置，期透過大里夏田產業園區提供產業用地，帶動地方產業升級，提升區域發展。

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