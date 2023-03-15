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耗資1130億元！國道1號楊梅至頭份路段拓寬通過環評　拚120年完工

▲▼國道1號楊梅至頭份路段拓寬計畫示意圖。（圖／高公局）

▲國道1號楊梅至頭份路段拓寬計畫示意圖。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

為解決國道新竹路段塞車，交通部高公局推動國道1號楊梅至頭份路段拓寬計畫，該案今(15日)獲環評審查通過，高公局表示，後續將積極推動，預計115年動工，120年完工，因物料和工資調漲，加上用地取得等費用，經費預估要1130億元。

國道1號五楊高架拓寬工程完工通車以來，台北至桃園路段已恢復便捷快速運輸功能。而近年來新竹縣市生活圈擴大發展，國道1號新竹路段車流量持續成長，已成為重現性壅塞路段。

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為改善新竹地區國道交通運轉績效，高公局107年4月展開國道1號楊梅至頭份路段拓寬之可行性研究，於109年5月可行性評估報告奉行政院核定後，即賡續辦理環評及綜合規劃作業。歷經環保署專案小組2次初審會議審查，今(15)日獲行政院環保署通過環境影響評估審查。

高公局規劃組長林生發表示，該計畫環評通過後，後續還有設計、用地取得等作業，加上該計畫路線截彎取直且有隧道施作，路線施工空間不足，預估工程需要6年，目標115年動工，120年完工。

林生發指出，該計畫原本可行性研究預估經費為780億元，但近年來物料價格不斷飆漲，加上缺工和工資上揚，後面還有用地取得費用等，因此調整經費為1130億元。

該計畫範圍北起五楊拓寬工程終點(楊梅休息站北側)，往南至頭份交流道，全長約36公里。新竹系統以北採2~3車道拓寬，新竹系統以南則採單車道進行拓寬，並考量高架及平面間車流轉換需求，規劃於竹北交流道北側設置轉接道，除可提升整體運輸效能外，並可完善緊急救災動線，兼顧效率與安全。此外，將於高架段設置匝道連接新竹系統交流道，銜接國3往茄苳方向(南出及北入)，串聯完整路網。

高公局表示，楊梅至頭份段拓寬工程完工通車後，可有效分離長短程車流，改善國道1號楊梅至頭份路段交通壅塞情形，配合新竹地區發展需求，擴大五楊高架道路服務績效，恢復國道城際運輸功能，同時可提升行車速率並大幅減省行車時間，降低二氧化碳排放量並減少油耗，達到永續、均衡的運輸目標。

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