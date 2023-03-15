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紓解橋科塞車！國1岡山交流道增橋科匝道通過環評　117年完工

▲橋頭科學園區模擬圖 。（圖／高雄市政府提供）

▲橋頭科學園區模擬圖 。（資料圖／高雄市政府提供）

記者李姿慧／台北報導

為解決橋頭科學園區聯外交通塞車問題，高公局推動國1岡山交流道增設橋科匝道計畫，該案今(15日)通過環評審查，將力拼117年完工。

高公局表示，111年3月23日行政院核定之「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」，其中高公局代辦之「高雄新市鎮1-1、1-2及1-3號道路穿越高速公路工程」及「國道1號增設橋科匝道及集散道路工程」，歷經專案小組2次初審會議，今日獲行政院環保署通過環境影響評估審查。後續將配合高雄市政府用地取得時程，原則採分階段施工辦理，預計於117年完工。

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高雄新市鎮第二期發展區1-1、1-2及1-3號道路寬度均為60公尺，為園區內東西向貫穿國道1號之都市計畫道路，串聯高雄新市鎮第二期發展區之住宅區、商業區及科學園區，聯繫生產及生活機能，促進地方繁榮。橋頭科學園區開發完成後，將成為北高雄區域重要產業據點，由於鄰近國道1號岡山楠梓路段，高公局表示，未來因應科技產業人員通勤、貨物運輸需要，期透過國道1號聯繫重要的縣市鄉鎮、海空港埠與鄰近的加工出口區，大為提升科學園區聯外交通便利性。

▲▼國道1號岡山交流道增設橋科匝道工程平面示意圖。（圖／高公局）

▲國道1號岡山交流道增設橋科匝道工程平面示意圖。（圖／高公局）

該計畫自岡山交流道至橋頭科學園區，國道兩側增設集散道路，並於1-2號道路兩側設置上下匝道，提供園區進出國道之需求，同時整合岡山交流道，採一次性匯入匯出主線，分擔國道1號岡山楠梓路段之車流，改善交通壅塞情形，快速連結高雄市都會區交通樞紐，充分將高雄地區最主要之產業體系予以連結，使地區交通路網通行便利、安全，道路服務品質提升，有助於提高地區就業發展，增加土地開發利用，帶動都市整體發展。

高公局表示，藉由匝道及集散道路連結，除可紓解現有國道壅塞問題，減少交通瓶頸，亦使新興經濟產業，形成產業軸帶，強化產業上下游連結。後續將依環保署審查結果，以降低施工衝擊為目標，加速工程之推動。

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