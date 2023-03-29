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打通塞車瓶頸！國1增岡山第二交流道通過環評　「117年完工」

▲▼國道1號增設岡山第二交流道工程平面示意圖。（圖／高公局）

▲國道1號增設岡山第二交流道工程平面示意圖。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

為改善科學園區和工業區交通量大及壅塞情況，高公局規劃國道1號將增設岡山第二交流道工程，該計畫今(29日)通過環評審查，高公局表示，後續將積極與高雄市政府密切配合，同步辦理交流道及連絡道工程之用地取得，預計117年可完工。

行政院110年5月7日核定「國道1號增設岡山第二交流道可行性評估」，高公局接續辦理工程規劃設計及環評作業，環境影響差異分析報告書歷經行政院環保署專案小組初審通過，今(29日)獲環保署環評審查委員會審議通過。

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該計畫以高28線嘉新東路、大莊路作為連絡道路，利用原岡山收費站區增設交流道，並規劃全轉向8支匝道，採鑽石型交流道搭配北出左轉半直接式匝道，提供完整之交流道進出功能。除增設岡山第二交流道外，考量國道主線上下游路段已規劃拓寬為雙向8車道，爰一併辦理國道1號344k+585~348k+620路段之國道主線拓寬，銜接北側土庫排水橋拓寬工程及南側岡山交流道。

岡山地磅站也將配合改建，將目前「單磅型式」改為「雙磅型式」，調整匯出入動線、增加車輛停等空間，提升過磅效率。

高公局表示，高雄岡山西側有本洲工業區、永安工業區及高雄環保科技園區等重要工業園區之外，另有位於非都市計畫區的工業廠房聚落，為國內螺絲及飛機引擎的零組件重鎮，車流量大，且多透過岡山交流道進出。為解決目前壅塞情形及因應未來相關建設計畫衍生之旅運需求，乃增設岡山第二交流道及配合辦理國道主線拓寬。

高公局指出，藉由增設岡山第二交流道及國道主線拓寬，除可全面提升國道1號高科交流道至岡山交流道之主線服務水準，紓解現有國道壅塞問題外，亦可強化地區整體路網之交通運轉與安全。後續將依環保署審查結果，以降低施工衝擊為目標，加速工程推動。

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