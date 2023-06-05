入圍金鐘男配角涉性騷！命2女親吻他還偷抱　今出庭前先做這事

記者黃宥寧／台北報導

曾獲金鐘獎迷你劇集男配角提名廖欽亮，遭控2021年11月間與同劇組女演員小琪（化名）、女演員琳琳（化名）進行表演練習時，廖先要求小琪與琳琳互相親吻，又讓2名女生親吻他，過程竟趁小琪不及抗拒多次偷擁抱，以此性騷得逞，小琪憤而提告。士林地院今（5日）開庭，傳同組演員當證人，廖男開庭前也狂哈菸後才步入法院。

▲曾入圍金鐘獎最佳男配角廖欽亮，涉環抱性騷同組女演員遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

廖欽亮稍早穿灰色polo衫及牛仔褲現身士林地院，見到記者先故作鎮定到吸菸區「呼吸」一根接一根，面對記者提問「有和解嗎」、「對性騷擾感到抱歉嗎」他均不回應。

因涉及性騷擾等私密內容，本案採不公開審理，法院除傳被害人今也傳2名同組演員出庭做證，全案開庭中。

廖男遭指控，2021年11月間，於台東某飯店外的涼亭與女演員小琪、琳琳進行表演練習，廖先要求小琪與琳琳互相親吻，再要求小琪、琳琳親吻他，但沒想到廖男假公濟私，趁小琪來不及防備，趁隙多次擁抱小琪，以此性騷擾得逞。

遭性騷擾的小琪事後前往當地派出所報案，全案經台東地檢署陳請高等檢察署檢察長核轉士林地檢署偵辦。

警詢、偵查時，廖男坦承在表演練習時有對小琪性騷，但他後來又辯稱沒擁抱小琪，道歉書也是被迫簽立的。檢方根據小琪、琳琳、在場陳姓證人證述及小琪提供的身心科診斷證明，認定廖男違反性騷擾防治法，多次擁抱，建請法院以接續犯論以一罪。

對此《東森新媒體ETtoday》聯繫上廖姓男演員，他大方承認性騷，同時也委婉指出「目前沒辦法回答任何問題，因為還在司法程序中」最後則強調積極配合調查中。

據了解，中年才當演員的廖男，憑「草根人物」外型演出多部公視戲劇，精湛演技也讓他獲得某屆金穗獎個人單項表現獎男主角，並入圍某屆金鐘獎迷你劇集最佳男配角，如今卻爆出性騷女演員，演藝事業恐受到重創。

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