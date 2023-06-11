白車左轉遭撞轉圈噴入樹叢！休旅車再撞對向車...駕駛竟落跑

記者楊熾興／桃園報導

33歲陳姓男子駕白色自小客車從一家喜宴餐廳巷口出來欲左轉時，與橫向直行之黑色休旅車在路口發生碰撞，白車被撞後直衝入樹叢後才停止，造成陳男身上多處擦、挫傷，所幸送醫後並無大礙；但黑色休旅車在踫撞小客車後失控再與對向白色休旅車踫撞，事故發生後5分鐘，黑色休旅車駕駛竟搭乘另部車輛逃離現場，警方已掌握身份全力追緝中。

▲白色自小客車轉彎時遭橫向黑色休旅高速踫撞。（圖／平鎮警分局提供）

▲小客車被撞得360度旋轉噴入樹叢內，車頭幾乎全毀。（圖／平鎮警分局提供）

警方調查，這起車禍肇逃案發生於10日9時5分許，陳姓男子駕駛白色自小客車從喜宴餐廳出來，行經平鎮區復旦路四段116巷口左轉時，遭橫向直行之黑色休旅車猛烈撞擊，旋轉360度衝進草叢，車頭撞爛，陳男身上多處擦、挫傷，所幸送醫後並無大礙；黑色休旅車失控後再波及到對向62歲陳姓男子駕駛之白色休旅車，所幸陳男並未受傷，經施以酒測各造當事人酒測值均為0.00mg/l。

▲失控黑色休旅車再與對向白色休旅車發生踫撞。（圖／平鎮警分局提供）

黑色休旅車駕駛白衣男子，則在肇事後5分鐘被友人駕駛白色自小客車載走，警方也掌握逃離現場之駕駛身份，正循線通知到案說明；至於本案詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中。