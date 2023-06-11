關渡鹹粥老闆娘遭槍殺！遺體今相驗　老公、親妹現身心碎不發一語

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市北投區知名「關渡鹹粥」潘姓老闆娘，10日下午遭槍殺！開槍的周姓嫌犯是店內常客，疑似向老闆娘表白遭拒，心生不滿才會痛下殺手，警方鎖定其身分，於11日清晨在新北市林口一間土地公廟逮到人了。而潘女的遺體則於11日上午進行相驗，潘女老公、妹妹到場，心碎不發一語。

▲關渡鹹粥老闆娘遭槍殺，遺體11日上午相驗，老公現身。（圖／記者黃彥傑攝）

根據警方初步調查，43歲潘姓老闆娘18年前來台，嫁給林姓丈夫後育有2子，夫妻倆一同經營鹹粥店。而周男則是店裡常客，疑似與潘女有感情糾紛進而於10日下午1時許，騎車到鹹粥店內持槍朝潘女左胸擊發，導致潘女傷勢過重宣告不治。

▲潘姓老闆娘親妹妹(前)、事發時目擊者(後)，也現身相驗現場。（圖／記者黃彥傑攝）

周男犯後沿延平北路逃逸，接著搭上小黃離開。警方循線追蹤，於11日凌晨2時許發現，他躺在新北市林口區的「洪福宮」土地公廟椅子上呼呼大睡，將人逮回，全案詳細犯案動機及經過，仍有待進一步調查釐清。

檢方11日上午相驗潘女遺體，潘女丈夫身穿黃色短袖、黑色短褲現身，而潘女的妹妹以及當時目擊事發經過的店家也到場，只見3人不發一語快步走進醫院，至於潘女確切死因，仍有待相驗結果出爐。

▲槍殺關渡鹹粥老闆娘的周姓嫌犯11日凌晨2時於林口落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）