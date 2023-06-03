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2023台法連線國際舞蹈交流工作坊　周末在台東

▲2023台法連線國際舞蹈交流工作坊，2日在富山國小與台東高中舉行教育推廣活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2023台法連線國際舞蹈交流工作坊，2日在富山國小與台東高中舉行教育推廣活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府文化處與在地團隊身知島製作共同主辦，「2023台法連線-台東Taitung x里昂Lyon・夏季獨家限定國際舞蹈交流工作坊」，力邀法國國立希里爾拉帕普編舞中心舞團首度造訪台東，2日在富山國小與台東高中舉行教育推廣活動。

▲2023台法連線國際舞蹈交流工作坊，2日在富山國小與台東高中舉行教育推廣活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東文化處說明，CCNR舞團 5月27、28日剛結束在衛武營國家藝術文化中心的演出《巴赫d小調》，今日抵達慢活城市台東展開3天的舞蹈教育推廣行程，由資深舞者潔德·莎雷特(Jade Sarette)、吉永·佛瑞斯提耶(Guillaume Forestier)擔任講師，介紹藝術總監尤法．皮克(Yuval Pick)獨創的舞蹈學習法「實踐Practice」。這種身體訓練法提供舞者與他們的身體產生關聯的工具，透過實作者親身的實踐，發揮自我的創造力與想像力，用不同的方式接觸、連結他人，與他人的身體相遇。

▲2023台法連線國際舞蹈交流工作坊，2日在富山國小與台東高中舉行教育推廣活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

2位法國舞者今日在富山國際教育實驗小學及台東高中原住民藝能班帶領教育推廣工作坊，透過舞蹈觀摩、肢體互動及外語交流，刺激學生的學習力、創造力與想像力。

6月3、4日則將在台東原住民文創產業中心(TTICC)舉辦專業舞者工作坊，吸引來自台北、台中、彰化、台南、高雄、花蓮等縣市的18位舞者報名，包括4位台東傑出演藝團隊舞者(天空舞集、舞夢砂城國際藝術舞團)的舞者也一同參與，透過舞蹈藝術的語言，交換不同的文化視野與生活感受。

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