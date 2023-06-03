響應2023世界無菸日　台東縣長饒慶鈴籲遠離菸品

▲台東縣響應世界無菸日。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應世界無菸日，台東縣衛生局3日在美術館舉辦「為愛啟程創意表演Show」，吸引近千位鄉親熱烈參與，有不少是親子或全家一起響應，台東縣長饒慶鈴帶領大家共同宣示2023年世界無菸日主題「我們需要的是食物，而不是菸品」，並表示，適逢今年菸害防制法修正通過，此次活動以新法上路宣導為主軸，藉此呼籲遠離菸品的重要性，致力營造臺東為幸福健康的無菸城市。

饒慶鈴提到，為響應2030年聯合國永續發展目標，特別在6月3日禁菸節辦理世界無菸日活動，強調菸品對於世界各國永續發展的危害，以及對民眾健康與經濟福祉造成的威脅，縣府積極營造縣內無菸環境，如倡議無菸職場、無菸校園、無菸公園綠地等。

饒慶鈴表示，此次藉由2023世界無菸日-為愛啟程創意表演Show活動，讓鄉鎮民眾透過宣導，認識菸害新法修法內容，如禁止吸菸年齡由18歲提高至未滿20歲、大專院校校園全面禁菸、全面禁止電子煙、加重罰則等，傳遞吸菸與二手菸致命危害的觀念，增進家庭成員健康。

台東縣衛生局指出，菸品使用是導致心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病、糖尿病等疾病的主要風險因子，而二手菸已被國際癌症研究中心列為致癌物質，戒菸不只省荷包，還能顧到自己和家人的健康。截至112年5月止，縣內計有216處台東縣指定公告禁菸場所，希望打造「無菸」的生活環境。

▲台東縣響應世界無菸日。（圖／記者楊漢聲翻攝）