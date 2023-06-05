非綠大聯盟！郭台銘與柯文哲怎麼配？　陳玉珍：都在討論中

▲立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨5月17日徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選之後，但目前侯的聲勢卻不升反降，如今傳出鴻海創辦人郭台銘獲得地方要角獻策3套方案，除了換侯之外，還包括與民眾黨參選人柯文哲合作。對此，挺郭派立委陳玉珍今（5）日表示，最終目標是要政黨輪替，各種方案包括主戰主和都有在討論。

據《鏡週刊》報導，挺郭地方要角向郭台銘提出未來政治生涯3套方案，一是等待換掉國民黨總統參選人侯友宜或是郭獨立參選；二是尋求與民眾黨總統參選人柯文哲合作，組成郭柯配或柯郭配；三是放棄參選，但全力輔選挺郭派立委。

對於上述規劃，挺郭派立委陳玉珍今天受訪表示，各界關心郭台銘的友人，大家都有給他各式各樣意見，他會秉持捍衛中華民國的精神繼續打拚，最終目標都是希望國家好，而那些相信民進黨進步價值的人，也應該會認同，政黨需要輪替、兩岸要和平、大家拼經濟。

在政黨輪替的目標之下，若侯友宜聲勢持續下滑，外界因此關心郭柯是否會攜手合作下架民進黨？陳玉珍對此表示，郭台銘跟柯文哲本來就相當密切、互動頻頻，況且國民黨主席朱立倫很早就高舉下架民進黨、政黨輪替的目標，其中第三階段步驟就是組成非綠大聯盟，因此目前郭柯互動並沒有違反黨的步驟。

不過，陳玉珍也坦言，郭台銘身邊有主和派與主戰派，有各種不同意見都正在討論中，因此是否會正式結盟，或是組成郭柯配或柯郭配，尚在討論中。據她了解，其實柯文哲方面也有不同意見，就看郭柯「兩位主角」怎麼決定。