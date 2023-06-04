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安平警「環警監」聯合稽查　展現取締改裝車決心

▲安平警於3日結合環保局、監理站及交通警察大隊，在安北路前規劃「環、警、監」聯合稽查專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲安平警於3日結合環保局、監理站及交通警察大隊，在安北路前規劃「環、警、監」聯合稽查專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平觀夕平台為台南著名觀光景點，因周邊環境優美、地理位置佳，常吸引許多民眾慕名而來，因應端午連假將至，為防制危險駕車、改裝車輛影響當地交通安全及環境安寧，安平警於3日結合環保局、監理站及交通警察大隊，在安北路前規劃「環、警、監」聯合稽查專案勤務。

▲安平警於3日結合環保局、監理站及交通警察大隊，在安北路前規劃「環、警、監」聯合稽查專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局、監理站及交通警察大隊，針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝，強力取締改裝車輛，打擊高噪音車輛維護地區安寧。

▲安平警於3日結合環保局、監理站及交通警察大隊，在安北路前規劃「環、警、監」聯合稽查專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近年來，市民反映改裝車輛產生噪音問題擾民案件有愈來愈多的趨勢，部分民眾因個人喜好或為引起注意，任意改裝車輛、拉轉油門，於路段中高速行駛發出噪音，除危及市民安全外，居住品質也大大的遭受影響，讓市民實在憤慨且無奈。

▲安平警於3日結合環保局、監理站及交通警察大隊，在安北路前規劃「環、警、監」聯合稽查專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次聯合稽查總計攔查汽車計16部、機車計47部，共計63部，其中警察依道路交通管理處罰條例第16條（改裝燈光顏色、未裝設後照鏡）舉發4件、第18條（改裝電系設備、排氣管）舉發6件及無照駕駛1件；環保局依噪音管制法現場檢驗機車2部，噪音不合格1部，另召回檢測汽車4部。

▲安平警於3日結合環保局、監理站及交通警察大隊，在安北路前規劃「環、警、監」聯合稽查專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲安平警於3日結合環保局、監理站及交通警察大隊，在安北路前規劃「環、警、監」聯合稽查專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四分局表示會持續加強取締，讓改裝車輛無所遁形，除了警方執法取締，環保署設有噪音車輛專門檢舉網站，民眾如有發現汽、機車行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳照片（包含車牌及排氣管）或影片至環保署噪音車檢舉網站(https://noisecar.epa.gov.tw/public/home)檢舉，藉由警民合作一起維護居住環境。

▲安平警於3日結合環保局、監理站及交通警察大隊，在安北路前規劃「環、警、監」聯合稽查專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）
第四分局分局長王子雄呼籲民眾應確實遵守交通法規，勿擅自改裝車輛造成過大的噪音，影響其他人的生活安寧，第四分局針對熱門路（時）段，將會持續聯合環保局及監理機關加強稽查安平區改裝噪音車輛，還給市民環境安寧。

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