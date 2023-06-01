不讓行人重罰6千！7月上路　路口執法火力全開「5月取締破10萬件」

▲行政院長陳建仁率隊視察和體檢路口科技執法成效。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

為洗刷「行人地獄」汙名，警方5月起大執法，短短21天狂抓1萬4514件違規，比去年同期增加8058件，暴增1.2倍，行政院長陳建仁今率領交通部、內政部視察北市科技執法成效，全國265處路口科技執法全面啟動。另不讓行人罰款目標7月起加重為6千元。

根據統計，警方自5月1日起到5月21日止，針對路口不停讓行人，取締1萬4514件，比去年同期增家8058件，暴增1.24倍；人行道違規則取締8萬1522件，比去年同期增家3萬6538件，增加81.22%。非號誌化路口未依標誌標線和號誌停車再開，也取締5842件，較去年同期增3632件，暴增1.64倍。等同21天內相關行人安全取締開罰已破10萬件。

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針對先前國內外媒體報導我國車輛長期不停讓行人，近期甚至未停讓行人導致交通事故，行政院長陳建仁今(1)日率交通部長王國材、內政部次長吳容輝及內政部警政署長黃明昭等，視察台北市科技執法執行成效，並檢視我國科技執法現況。

行政院長陳建仁表示，行政院已跨部會統整提出「行人優先交通安全行動綱領」，就工程、教育、監理、執法等4大構面提出19項行動方案，工程面向建構行人安全環境、監理面向加強違規矯正及講習換照並加速違規清理，執法面向今日見到北市科技執法，成效良好有效降低違規數。每個人可能是駕駛人，也可能是行人，讓路口更多停讓，停讓行人成為駕駛習慣。

王國材則表示，交通部近年已逐年逐步補助縣市推動科技執法，目前各項應用執法技術均已純熟，包括路口科技執法取締不停讓行人、違規左右轉、違規迴轉、機車未依規定二段式左轉、車輛行駛人行道、違規停車、跨越雙白線、逆向行駛、大車禁止進入區域等。

▲全國265處路口設有科技執法。（資料圖／記者黃子倩翻攝）

交通部表示，行政院去年核准推動「道路交通安全精進作為」專案，其中1項即是「增設路口科技執法設備」，各縣市共建置265處科技執法，其中由中央補助202處，科技執法主要以「救命」與「安全」為首要，盼有助於導正投機違規行為，讓停讓行人成為駕駛習慣，提高道路安全。

此外，日前立法院已三讀通過未停讓行人罰鍰上限由3,600元提高至6,000元，目前以112年7月實施為目標，交通部表示，盼透過加重罰則，讓國人更加重視停讓行人。

交通部強調，5月4日起，交通部及各相關部會赴各縣市進行行人改善現地視導，預計於7月底前完成22縣市之視導，並會將視導成效不佳者，予以公布，以鞭策縣市重視及積極辦理。每一條生命都極其珍貴，更不應該葬送在道路上，盼藉由中央及地方共同努力，同時加強工程、教育、執法養成民眾遵守安全規定，維護交通安全。