新北17歲屁孩改裝機車炸街…囂張傳IG「是我沒有錯！」下場慘了

記者戴上容／新北報導

新北市林口一名17歲陳姓少年，多次在林口、泰山市區騎改裝車炸街，行經的社區住戶被吵到不行，憤而PO網，沒想到陳少沒有悔過，甚至更肆無忌憚繼續騎車炸街，甚至囂張PO在IG限時動態「你各位的 的確是我沒有錯」，對此林口警分局也做出回應了！

▲ 17歲陳姓少年近期不斷在林口、泰山騎改裝車炸街，惹怒居民。（圖／記者戴上容翻攝）

有民眾在臉書社團「林口大家庭」投訴，「這幾天每到晚上都會有一台改管破車(回油會放屁)從文化二路一段68巷飆過去，剛剛晚上十點左右應該被我碰到了，從公園路轉進文化二路一段120巷再騎到68巷(轉進去後我在公園路都還聽得到就知道多吵！)，但他騎太快又裝太多燈結果沒錄到車牌，只記得車牌尾數是66的四代勁戰(尾燈改藍寶堅尼流水燈)，改的管之大聲回油跟放屁一樣(請注意影片音量！)，這種可以請警察調監視器去舉發嗎？我就問車主都不覺得自己吵嗎？」

▲17歲屁孩近期不斷在林口、泰山騎改裝車炸街，惹怒居民。（圖／翻攝自臉書林口大家庭）

許多網友在下方留言：「應該是同一台車，有夠吵的！法令太鬆驗一次排氣管就可以無限炸街，改成一個星期覆驗一次，看是排氣管耐用還是他的螺牙耐用」、「家裡的6個月嬰兒每天都爆哭醒來」、「拜託大家往上推 竟然有好心人士拍到這個渣」等民怨。

未料，這名陳少竟然沒有悔改，甚至囂張在IG限時動態轉PO這篇圖文，並寫上「你各位的 的確是我沒有錯」，讓知情人士相當不滿，憤而投訴媒體。

林口警分局回應，該部改管噪音車，林口警分局於今年度已攔查告發交通違規包含闖紅燈、無照駕駛、未戴安全帽等共計23件，另改裝排氣管噪音部分已通報環保局於泰山區中港西路、林口區四維路、林口區文化二路一段，泰山區明志路2段裁處4次。

林口警分局表示今年度已通報噪音汽、機車輛648件，持續加強轄區巡邏及攔查，呼籲駕駛人切勿騎乘或駕駛改裝排氣管車輛，以免受罰，分局會持續配合環保局，採不定時、不定點方式執行聯合稽查，加強取締改裝噪音車輛，藉由強力執法還給民眾享有平安及寧靜夜晚的權利。

如有發現噪音車輛或相關熱時、熱點，亦可上環保署噪音車輛檢舉網站，點選「我要報案」進行通報：https://noisecar.epa.gov.tw/public/home