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壯男駕改裝車懸掛偽造牌　高速穿梭巷子躲警...慘被壓制逮捕

▲康姓男子駕駛改裝車，並懸掛偽造車牌。（圖／桃園警分局提供）

▲康姓男子駕駛改裝車，並懸掛偽造車牌。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

43歲康姓男子不但駕駛改裝車且懸掛偽造車牌，遭巡邏員警發現竟加速逃逸，並於巷道間高速行駛穿梭竄逃，為免殃及無辜，尾隨警車並未迫近追緝，改採通報警網圍捕，不到10分鐘，就將他圍堵無處竄逃，雖然康男仍強力反抗，仍被警方壓制逮捕。

▲巡警發現尾隨包抄，並以多部警車將他圍堵攔截。（圖／桃園警分局提供）

▲巡警發現尾隨包抄，並以多部警車將他圍堵攔截。（圖／桃園警分局提供）

康姓男子男因交通違規過多未繳納罰款導致車牌遭銷註，他竟異想天開懸掛偽造車牌上路，昨日14時45分許，桃園警察分局埔子派出所警員范立揚及紀清賢執行「靜桃專案」取締噪音車勤務時，於桃園區廈門街發現康男駕駛雙排氣管改裝車並懸掛偽造車牌，立即尾隨廣播鳴笛請駕駛靠邊停車受檢，該車卻加速逃逸，並於巷道間高速行駛穿梭。

▲壯碩的康姓駕駛強力反抗，仍遭警方合力壓逮捕，仍遭員警合力壓制。（圖／桃園警分局提供）

▲壯碩的康姓駕駛強力反抗，仍遭警方合力壓逮捕，仍遭員警合力壓制。（圖／桃園警分局提供）

在警匪追逐中為顧及其他用路人安全，員警避免近迫跟隨，立即通報發動警網攔截圍捕，不到10分鐘該自小客於桃園區文中路與國際路口被8部警車包圍，車上壯碩的康姓駕駛強力反抗，仍遭員警合力壓制。警方查出，康因違規過多未繳納罰款，加上未按期檢驗，車牌遭到監理機關註銷，竟異想天開懸掛偽造車牌上路，想以此規避警察取締，沒想到反而引起員警注意，全案依法移請偵辦。

為使市民有安寧的居家環境，桃園分局自1日起與環境保護局及桃園監理站合作，共同執行「靜桃專案」勤務，呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方與環保及監理單位將持續聯合強力執行稽查取締勤務，請勿以身試法。

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