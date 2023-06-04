「壞蛋頻傳」進口蛋買氣差！　蛋商公會：端午節前應會調降2元

▲國內雞蛋供應回穩，量販超市通路洗選雞蛋供貨充足。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內近期雞蛋產銷秩序恢復，市場零售白蛋回到每台斤約50元至55元低檔價位，進口蛋也在本月來到進口量的高峰期，台北市蛋商公會理事長林天來今（4日）表示，下周蛋價仍維持產地價45.5元、批發價55元，但考量目前屬雞蛋銷售淡季、進口蛋買氣差、天熱雞蛋不易保存等因素，預估端午節前蛋價會調降2元。

林天來表示，目前雞蛋產銷秩序已經恢復，市場價格也回到合理價位，每年從端午檔期開始，雞蛋就進入淡季，因為天氣炎熱，雞蛋不好保存，加上暑假將至，學校營養午餐暫停供應，雞蛋可能出現供過於求，國內產地目前已在進行調節，就怕生產太多賣不出去，下周蛋價雖然仍維持現價，但預估端午節前產地價和批發價都會調降2元。

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正值國內雞蛋消費淡季，但農委會進口雞蛋本月將來到進口高峰，加上近期進口蛋頻傳發霉、壞蛋情形，林天來坦言：「進口蛋很難賣」，因為從產地集貨船運來台，至少要20天才能到台灣，雖然全程冷鏈，但到台灣退冰進行後續洗選、包裝處理，溫差一沒控制好就會發霉，蛋黃也很難保持完整形狀，加上目前國產蛋價回穩，消費者大多選購國產雞蛋。

根據農委會公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3125萬蛋雞投入生產，雞蛋日生產量維持在11.35萬箱（每箱約2百顆），本月預計有逾5000萬顆進口雞蛋抵台。農委會畜牧處副處長江文全表示，部分進口雞蛋將進入冷國內雞蛋滾動冷鏈倉儲，並視市場供需調節，滾動式推陳出新，至於國內蛋價調整則尊重市場機制。