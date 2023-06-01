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白肉雞飆漲！農委會推「吃土雞」挨轟　陳吉仲：是誤解

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內白肉雞價格飆漲，農委會日前發布新聞稿指出，目前進口量相較於去年同期增加了14%，後續飼料調降的話，價格應該可以更趨穩定，國人也可選購土雞替代。因為土雞比白肉雞貴，引發外界批評「何不食肉糜」。陳吉仲今（1日）表示，這是對新聞稿的誤解，只是要強調目前國內白肉雞和土雞都供應無虞。

陳吉仲今出席石虎推廣活動記者會，針對媒體詢問農委會新聞稿是否呼籲民眾以土雞替代白肉雞，陳吉仲澄清，這是對新聞稿的誤解，主要是強調國內的雞肉生產跟進口的量，是穩定供應當中。

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陳吉仲表示，目前國內的白肉雞、土雞已經供應無虞，今年進口量也比往年同期增加，其中白肉雞的主要進口國是美國，其禽流感已經告一段落，價格已在調整中，現階段進口量，加上國內生產量，可滿足國人需求，而國內也有土雞生產，消費者可以放心購買，至於產地價格每台斤都維持在一定的水準，並未有太大波動，反而飼料價格下降，未來農民生產成本會更低，屆時畜產肉品價格也會更親民。

農委會在5月28日發布新聞稿指出，為滿足國人雞肉需求，加工及進口業者已增加進口量，至當日較去（111）年同期增加14%，隨著國際原物料大宗穀物期貨價格逐漸回穩，飼料價格將有調降空間，雞肉價格應可更趨穩定。此外，除了白肉雞，還有國產的優質土雞，可滿足國人對祭祀、燒烤與燉補需求，土雞批發價格在清明節後，從每台斤56元降至52元，供消費者選購。

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