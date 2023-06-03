民進黨不該拉別黨比較　名導演嘆別再詭辯：掌權7年養出多少爛人

▲民進黨發生性平風波，有網友也翻出國民黨、民眾黨「黑歷史」，引發討論。（示意圖／記者陶本和攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨近來性平爭議連環爆，形同民進黨版的「#MeToo」事件，也有網友翻出國民黨、民眾黨以往的「黑歷史」，引發討論。。對此，《國際橋牌社》導演汪怡昕3日表示，民進黨與綠營支持者不應該拉其它政黨來比較，因為從黨外時期開始，「民進黨吸引選民的，就是你們不像別黨那麼爛，不是嗎？」

民進黨發生性平風波後，有網友翻出國民黨、民眾黨以往的「黑歷史」，像是國民黨立委陳雪生曾性騷擾民進黨立委范雲，還酸對方「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」，氣得范雲提出告訴，陳雪生因此賠償了8萬元，還有黃瀞瑩曾遇性騷擾，遭諷「吞忍求上位、吞忍換和平」。

《國際橋牌社》導演汪怡昕3日在臉書表示，論述不要一直用「把民進黨打死了，接替的就是更爛的XX黨」，這種大局為重的論述大可不必，也不要一直愛上綱到「聖人黨」這個詞，從來沒人期待民進黨是聖人黨，有些人也不要「自己紮稻草人自己打，再喊冤，沒有用，只會讓人生厭」。

▲汪怡昕認為，民進黨與綠營支持者不應該拉別的黨來比較。（圖／翻攝自Facebook／國際橋牌社）

汪怡昕認為，如果民進黨會因爲抓出Bug就被打垮，就表示這個黨本來就該垮了，「再提醒一次，沒有價值，就沒有大局」、「也不用拉別黨來比較，因為從黨外時期開始，你們用來吸引選民的，就是你們不像別黨那麼爛，你們是勇敢的，你們是有價值有標準的，不是嗎？」

汪怡昕感嘆，「民進黨在掌握權力7年後，內部養出多少爛人，有多少咖小是乘風起飛，結果私心為惡的豬，你們不清楚嗎，有要處理嗎」、「2022怎麼輸的，難道只是大家對民進黨吹毛求疵嗎，2024這一局，民進黨沒有穩贏，別天真了，希望有些蠢蛋別再詭辯、轉移焦點，幫倒忙了」。

他最後說，遇到事情，就拿出態度好好面對，別再想一些奇奇怪怪的爛招，「2022年用那些爛招輸成那樣，還看不懂？」

▼汪怡昕臉書全文。（圖／翻攝自汪怡昕臉書）