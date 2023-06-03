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畢業免煩惱！新北市圖推職涯6大面向　助新鮮人就業準備

▲新北市圖推職涯6大面向 助新鮮人就業準備。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖推職涯6大面向，助新鮮人就業準備。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

又到驪歌輕唱的畢業求職時節，為協助社會新鮮人順利接軌職場，新北市立圖書館特別從6月份開始，推出一系列「探索未來的多重可能」職涯活動，特別邀請到業界專家與職涯導師，分享未來職業發展方向，讓大家可以更了解多元產業求才需求，並透過桌遊卡牌、以及主題書展等方式，幫助大家探索與了解自身興趣，找到自己的職場方向。

新北市立圖書館王錦華館長表示，職場新鮮人在求職前難免迷惘與不安，為了協助新鮮人順利接軌職場，提升職場競爭力，新北市立圖書館特別於總館、青少年分館、新店分館、蘆洲長安分館、蘆洲集賢分館、汐止分館、以及新莊中港分館推出「探索未來的多重可能」免費職涯活動，內容含括履歷升級、職業規劃、職涯經驗分享、職家平衡、職場技能盤點、以及如何用價值觀發展職業等六大面向，幫助職場新鮮人做好職涯規劃及就業準備。

要怎麼填寫履歷表才可以讓自己有更多的面試機會？6月3日首先登場的青少年分館「打造影音履歷」，將教大家製作不同類型的影音履歷，以及拍片、剪輯等小技巧，包裝履歷讓求職更加分；蘆洲集賢分館則邀請到知名的職涯諮詢師陳韋丞，將為大家打造專屬的職涯地圖。

AI產業應用的層面越來越廣，6月10日新店分館「AI技術如何改變我們的生活」鄭哲燊老師將與大家分享AI產業的應用趨勢與發展，告訴大家AI該怎麼入門；餐飲服務業一直都是許多人喜歡的工作產業，蘆洲長安分館6月10日「餐旅產業職涯發展與面試求職技巧」，將傳授餐旅休閒產業面試技巧給社會新鮮人；汐止分館6月18日邀請到高梧集紳士服主理人暨台灣SUIT WALK活動創辦人石煌傑，和大家分享「MBA沒教的一堂課：打造個人黃金職涯」。

另外，還有結合牌卡的職涯探索活動，總館6月4日、16日、18日「職遊卡牌3堂課」，將透過職涯探索、職能盤點、與價值探索課三堂課，用牌卡幫助大家了解不同的工作選擇，拆解職場迷思，建構出職涯藍圖！活動免費，詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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