新北強化防災整備應變　新莊區2里社區協力救災演練

▲新北強化防災整備應變，新莊區2里社區協力演練。（圖／新北市新莊區公所提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

為強化防災社區面對災害時處置應變能力，新北市新莊區公所於今（3日）上午在區公所10樓禮堂首度結合文聖與全泰2里防災社區及防災士，共計60位里民舉辦演練，同時邀請在地3家防災企業共同參與，透過公私合作強化防救災能量，建構在地社區安全防護網。

新莊區長朱思戎表示，本次演練包括：跨里協力防救災、風災動員整備、地震應變、火災救援等共計九項模擬災況，並藉此驗收社區編組年度內參與的各項災害防救實作知能訓練成果，同時邀請長期支持區內防救災工作的新莊客旅、永慶房屋新泰店、瑞穎股份有限公司等防災企業熱心參與，透過與社區保持緊密互動，遇危急時貢獻企業之力，展現在地企業社會責任。

朱思戎說，新莊屬新舊交融的都會型城市，為地震及土石流災害潛勢區，為因應複合型災情應變及處置，公所每年均定期舉辦災防及收容演練，並邀請區內防災社區、防災士、防災企業、民力志工團體及NGO組織偕同參與演練，強化在地災害防救與應變能力。

朱區長感謝文聖及全泰2里今年加入新莊防災社區之列，本區平日有賴防災社區共同落實各項災防整備工作，將防災應變內化為社區市民日常生活的一部分，提升鄰里社區災害防救能量。未來仍將持續推廣號召更多里及社區管理委員會共同響應成立防災社區，深植多一份準備、少一份災害的在地防災概念，與市民共同守護社區的安全。