配合捷運綠線施工6／12起停水最長43hrs　桃園新北21萬戶受影響

▲配合桃園捷運綠線施工辦理管線遷移工程，台水公司今天宣布從6/12日至6/14日針對北桃園、新北市林口等3區降停水最長43小時，籲請市民配合。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台水公司二區處為配合桃園市府捷運綠線工程，辦理桃園區介壽路管線臨遷工程暨大湳廠高低壓電氣設備檢驗、龜山區汰換管線工程等共3項工程，預計將從6月12日至6月14日針對北桃園包括桃園、八德、蘆竹、龜山等區及新北市林口區全部、五股與泰山等區暫停供水，其中桃園市部分有16.7萬戶，新北市部分則約5萬戶。桃園市長張善政表示，市府已成立應變中心，確保如期完工與供水，並提供34處飲用水供水站，請市民體諒。

台水公司指出，本次停水時間，預定從6月12日（一）上午8時至6月14日（三）上午3時，最長停水為43小時，停水影響區域包括桃園市龜山區、蘆竹區、桃園區、八德區及新北市林口區、泰山區、五股區。其中桃園市停水戶數共約16.7萬戶，包括桃園區19個里、八德區16個里，停水9小時約8.2萬戶；龜山區23個里，停水39小時約6.9萬戶；蘆竹區7個里與龜山區5個里，停水43小時約1.6萬戶。

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▲配合桃園捷運綠線施工辦理管線遷移工程，台水公司今天公布停水區域，籲請用水戶配合。（圖／台水公司提供）

台水公司也提醒，這次規劃預計於6月12日上午8時起開始停水施工，主要考量讓民眾於週六、日2天進行儲水作業，並利用6月12日凌晨零時起至8時用水離峰時段，將龜山及林口2處水池補滿，在後續工程完成後，以期能儘早進行復水作業，減少停水時間。

市長張善政市長表示，這次台水公司停水施工主要是配合桃園捷運綠線工程，為審查台水公司工程規劃與供水計畫，由副市長王明鉅召開市府審查會議，要求台水公司詳細列各項工程施作程序、內容及所需時間、復水程序之準則，讓市府充分掌握進度，並規劃於桃園市停水範圍設置34處飲用水供水站，以供民眾就近取水。

此外，市府消防局將做好準備，若市民有緊急用水需求，將協助供水；市府將於本次停水期間成立應變中心，以因應停水影響，確保如期完成復水。另外，為減緩對新北市停水之影響，市府協調台水公司務必因應新北市用水需求，設置足夠飲用水供水站。