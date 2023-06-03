綠營供受害者法律後盾　應曉薇批：利害關係人不要講幹話

記者詹宜庭／台北報導

民進黨性騷擾風波延燒，面對加害人接連籲請律師揚言提告，民進黨性平事件調查小組聲明，黨中央將提供法律團隊作後盾，被害者無須懼怕法律戰術，黨誓言成為堅實靠山。對此，國民黨台北市議員應曉薇質疑，民進黨「提告」是假議題還是認知作戰？性騷地獄有加害者也有受害者，還有很多利害關係人，痛批那些視而不見、握有權力的關係人不要講幹話。

繼導演「輝哥」被指控摸胸後，陸續有前女黨工爆料被性騷擾的事件，而導演「輝哥」、前青年部主任蔡沐霖都揚言以法律捍衛清白。民進黨性平事件調查小組表示，凡性平事件之當事被害者，黨將提供法律團隊作後盾，被害者無須懼怕法律戰術，黨誓言成為堅實靠山。此外，若有心理諮商需求，所有諮商費用與司法程序相關費用，均由黨支付。

應曉薇3日痛批，「性騷了別人，還要對被性騷擾者提告？請問這是對全國女性宣示嗎？也就是說，如果你被性騷擾的話，就是什麼都不要說？最好封口不然會被告？然後又扯辦公室戀情？」

「民進黨道歉就好，不要再說幹話了！」應曉薇開嗆，只要有女性被性騷就是零容忍，民進黨「提告」是假議題還是認知作戰？性騷地獄有加害者也有受害者，還有很多利害關係人，那些視而不見且握有權力的關係人請不要講幹話，不要再在受害人傷口上灑鹽，那種痛只有過來人知道，更呼籲加害者放過受害女性。