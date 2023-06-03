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遭嗆「性別霸凌的惡例」　曾銘宗：請鄭運鵬不要扭曲抹黑

▲曾銘宗（圖中）出席國民黨團1日「賴清德牽起共犯 縱容性騷擾！」記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲曾銘宗（圖中）出席國民黨團1日「賴清德牽起共犯 縱容性騷擾！」記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（3日）指先前提案要求行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制，因58位綠委表決時投反對票而未通過，但民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則反指曾是「性別霸凌的惡例」，拿決議案質疑民進黨團，非常不堪。對此，曾銘宗向《東森新媒體ETtoday》做澄清，強調自己絕無歧視女性的看法，請鄭運鵬不要扭曲、抹黑。

國民黨團3日下午舉行「賴清德牽起共犯 縱容性騷擾！」記者會，會中曾銘宗提及2023年1月19日審查112年度中央政府總預算案時，鑒於前原能會主委謝曉星性騷擾案，國民黨團提案要求檢討性騷擾相關法規及相關通報機制。

該提案中寫道，「為確保調查過程不受權力不對等關係而影響到調查結果的公信力，要求原能會檢討修正性騷擾申訴調查處理要點之法制上缺漏；並請行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制，須將涉嫌性騷擾之政務人員先予停職再啟動性平調查程序，確實保障被害人之權益」。曾銘宗向記者表示，換句話說就是要防止被吃案的可能。

然而立法院會記名表決結果為出席人數94人、贊成36人、反對58人、棄權0人；其中贊成者除國民黨立委外，還有時代力量立委王婉諭與邱顯智，而投反對者皆為民進黨立委。

不過民進黨團回擊，在國民黨團1月提案前，民進黨團早在去年12月就凍結預算、要求各單位檢討此案及現行的性騷擾通報機制，國民黨抄襲政院新聞當作提案，還拿來當作政治鬥爭的工具使用，缺乏基本政治道德。

而鄭運鵬則在臉書說，曾銘宗今年3月對質詢新上任的財政部長莊翠雲說她是「陳建仁院長為女性而女性的任命」，可知曾本身就是一個性別霸凌的惡例，今天還用這個身份拿國民黨團0119抄襲行政院0111對謝曉星處分資訊的決議案，來質疑民進黨團，政治道德扭曲至此，非常不堪。

對此，曾銘宗向《東森新媒體ETtoday》表示，當時內閣改組有三大主軸，其一是提高女性閣員比例，而莊翠雲曾到他的辦公室表明自己無意願，只是當時的行政院長向其表示財政部幕僚很強，所以他當時才說是因為行政院想提高女性閣員比例，絕無歧視女性的看法，請鄭運鵬不要扭曲、抹黑。

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