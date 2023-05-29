台中警打督察！大熱天穿防風外套遭糾正竟出拳　差點2大過免職

▲台中市1名警備員在值班台值勤身穿冬季警用GORE-TEX外套，遭督察督導，情緒失控徒手毆打督察。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名警備隊員，本月1日在值班台值勤時身穿未換季的冬季警用GORE-TEX外套，遭督察質疑未依規換季、不符服裝規定，卻引來該名警備隊員不滿，徒手毆打督察頭部數拳，造成督察面部挫傷、眼鏡毀損，分局原欲處分2大過免職，經開會研議，記以一大過行政處分，並調整服務地區。

據悉，該名48歲警備員，在分局服務多年，但與同仁相處不融洽，曾多次發生爭執；該名警備員長期接受心理諮商，此外，近年確診新冠肺炎之後，他常感受體虛、發寒，因此才會在炎熱夏天穿著防風的冬季警用外套。

據查，該分局依規4月28日後不能再穿冬季外套，惟該名警備員本月1日擔服值班勤務時，因仍著冬季警用GORE-TEX防風外套，且在現場焚燒線香，由於此行為並非首次，分局警務員督察（56歲）見狀，立即跟他說「現在是夏天，不要穿冬天的衣服。」

▲警用冬季防風外套。（圖／民眾提供）

未料此舉引起警備員不滿，徒手朝督察頭部揮了3拳，除打掉督察眼鏡，還造成其臉部擦挫傷。

由於毆打上級，分局原欲對警備員祭出2大過免職處分，經召開考績會議，考量警備員事後深具悔意，違紀行為處以1大過處分，因人地不宜，建請調整服務地區；另傷害、毀損、妨害公務部分依法函送法辦。