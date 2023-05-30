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大陸 大陸焦點 特派現場

新人「上班第二天」秒提離職…遭經理當場暴揍：搞什麼鬼啊！

▲拖延症,拖延,工作,。（圖／pexels）

▲新人上班一天後秒提離職遭毆打。（示意圖／pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江台州一名女生自稱近日剛入職一間新公司，剛上完一天班後，因家中有事提出離職。沒想到，公司經理當場發飆，直接推搡毆打對方。29日，該公司工作人員回應，已知此事，將會處理，後續處理情況不方便告知。

據《百姓關注》報導，5月29日，浙江台州一網友發布影片稱，因提離職遭公司經理毆打。

「做什麼？錄影做什麼？搞什麼鬼啊？還錄影」！影片內容顯示，辦公室裡，該網友正在錄影，但一男子不滿此舉，上前制止。

兩人似乎發生了肢體衝突，畫面也是「天旋地轉」、異常混亂，只聽得見男子的咆哮聲、該網友的驚呼聲以及金屬物品落地的聲音。最終，影片畫面定格在了天花板上。

當事人陳姓女員工（化名）表示，因有急事需處理，自己在上班一天後提出了離職，「昨天（28日）上的第一天班，昨晚知道家裡有事，必須要趕回去處理。」

陳女稱，「此前在簽訂合同時，上級要求自己將身分證交給公司一周，一周內若不適應，可以隨時取回身分證離開公司。」

然而，當陳女向公司經理提出離職後，對方卻勃然大怒，「那個經理就跳腳了，他不給我身分證。」陳女表示，不僅如此，經理還推搡、毆打自己。

陳女說，「他居然對我上手，一隻手抓住我一隻胳膊，一直推我，最後使勁一下就把我推倒了，我直接撞到了後面的音箱上，然後摔在了地上。」陳女還稱，事後自己立即報了警，警員趕到現場後對雙方進行了調解。

29日，該公司工作人員回應稱，已知此事，將會處理，後續處理情況不便告知。

對此，網友們紛紛怒斥，「太過分了！」、「不管怎麼說，都不應該動手」、「雙方說好可以在一個星期之內離職，竟然還有押身分證一聽，做不到就別給承諾」。

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