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不滿被狗吠「父子圍毆飼主」41天後他死了　法官傷害罪輕判

▲2名菲籍男子去8月某日深夜酒後返家途中，因狗吠與蔡姓男子言語不通大打出手。（示意圖／Pixabay）

▲狗兒吠叫示意圖。（圖／Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄周姓父子因為被鄰居呂姓男子養的狗兒吠叫不滿，2020年10月間，周姓父子相約外出用餐，剛巧碰上呂男，呂男拿著木棍想找父子興師問罪，反而被父子兩人聯手痛毆住進醫院，後來1個半月後呂男傷重不治，周姓父子被檢方依傷害致死罪嫌起訴，法院審理時，認為呂男的死和周姓父子的動手沒因果關係，僅依傷害罪輕判兩人6月、3月徒刑，均可易科罰金。

判決指出，周姓父子和呂姓男子都住在旗津，有一次周父經過呂男住處時，被呂男養的狗兒吠叫而發生嫌隙，2020年10月27日晚間7時許，周姓父子相約到餐廳吃飯，在餐廳外遇到呂男，呂男拿著球棒找兩人算帳，沒想到卻反而被兩人聯手暴打一頓。

呂男被送醫救治，雖然當天就醫後返家，但隔天呂男後來又因腹部疼痛就醫，被懷疑有腸穿孔而轉送市區的大醫院救治，經緊急手術及治療後，仍於同年12月7日因腸穿孔併腹內出血、腹膜炎、敗血症及多重器官衰竭而死亡。

家屬認為呂男的死和周姓父子動手打人有直接關係，但檢察官偵辦後，根據醫院的函詢證詞，認為呂男的小腸穿孔原因，無法完全排是周氏父子造成，因此依傷害致死罪嫌將周姓父子起訴。

法院審理時，周姓父子雖坦承有動手，但否認與呂男的死有直接關係，法官再將全案送鑑定協會，報告指出周姓父子出手毆打呂男時，並未發生小腸穿孔情況，難以認定呂男死因與周姓父子出手傷人有因果關係。

儘管家屬無法接受鑑定協會的見解，還說呂妻在丈夫過世後，難過到不肯治療癌症後來也跟著去世，要求重判周姓父子，但法官根據相關事證，只依傷害罪分別判處父子徒刑6月和3月，均可易科罰金，全案還可上訴。

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