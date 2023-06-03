航空業復甦！「機場CEO實境大挑戰」優勝者將進入管制區參訪：「超興奮！」

▲桃園國際機場公司於今（3）日在桃園機場北側觀景台旁商場區域舉辦「機場CEO實境大挑戰」，糾眾桌遊大廝殺。（圖／桃園機場提供）



記者張惠媛／桃園採訪

桃園國際機場公司日前推出首款以「機場營運」為主題的桌遊「機場CEO」，透過24種不同狀況，促使玩家從機場營運者的角度進行思考、破關，寓教於樂、趣味性高，機場公司更於今（6/3）日在第二航廈北側觀景台處商場區域進行「機場CEO實境大挑戰」，除了有豐富的參加獎勵，最終3名優勝者更可獲得客製化的管制區及空側導覽，超難得體驗吸引共近百位參與者參賽角逐！

▲▼「機場CEO實境大挑戰」，參加者分為「機場大聯盟場」和「一般民眾場」，活動上線兩天即秒殺，顯見桃園機場高人氣。（圖／記者黃克翔攝，下同）



適逢6/3（六）國際桌遊日，機場公司於桃園機場北側觀景台旁舉行「機場CEO實境大挑戰」，參加者分為「機場大聯盟場」和「一般民眾場」，一般民眾場只要12歲以上即可報名，機場大聯盟場則限定機場各機關／單位員工參與，桃園機場公司po出「機場CEO實境大挑戰」資訊後，所有名額2天即秒殺，可見桃園國際機場的高人氣。

▲桃園國際機場公司李俊德副總經理。



機場公司李俊德副總經理分享，身旁友人知道自己在桃園機場公司任職之後，經常詢問「你是安檢嗎？」、「是海關嗎？」、「是在免稅店工作嗎？」，讓他體認到民眾對於「桃園國際機場」和「桃園國際機場公司」間的差異不甚了解，「桃園國際機場是國際級的機場，我們的競爭對手是全球的機場。」李俊德副總經理表示，正因如此，桃園國際機場在國際上的各種溝通協調，也都由機場公司居中擔任關鍵角色，「機場CEO」桌遊讓玩家透過先了解機場各部門、一一解決各項突發狀況，解鎖機場營運的點滴，除了拉近桃園國際機場與民眾的距離，也期望藉此培力願意投入航空業及機場公司的人才。

因疫情停擺的航空業已然復甦，「今天我們的旅運量達到9.9萬人次，疫情前平均是13萬人次。」李俊德副總說，而航空業目前遭遇到的人力困境大多為「經驗斷層」，李俊德副總指出：「在疫情後有一個很特別的現象，很多老人家太久沒有出國，在飛機上坐太久，要起來上廁所的時候會容易腳麻、跌倒，這種狀況也是很仰賴空服員的經驗去處理。

▲參加本次挑戰即可將「機場CEO」桌遊帶回家。



藉由寓教於樂的「機場CEO」桌遊讓民眾從遊戲中了解機場運作、各部門如何協力，讓民眾引起興趣，是絕佳的航空業入門磚！「機場大聯盟場」第一組的優勝者胡以囷為第二航廈電力維護人員，對機場有一定程度的了解，但這次可以取得該組第一名，「也有點運氣成分。」胡以囷笑稱，說自己在遊戲過程中才發現原來有些部門的職掌跟自己想的不太一樣，也大讚：「這個遊戲比我想的還要好玩！」

▲經歷兩個回合激戰，最後三位勝出的優勝者還可獲得進管制區參觀的難得體驗。



一般民眾場經歷兩個回合的「廝殺」，最終共有三位優勝者脫穎而出，優勝者楊小姐興奮表示自己喜歡桌遊也喜歡機場：「我很喜歡旅遊，亞洲只有四個國家還沒去，也到過很多機場，覺得桃園國際機場的規劃、通關速度都是數一數二的，所以會很想了解更多關於桃園機場的事情。」對於獲得進管制區參觀的機會，她也相當興奮。優勝者余小姐則是桌遊愛好者，聽朋友說機場公司有出桌遊，便萌生想要來挑戰的心情：「玩桌遊的過程中會遇到很多突發狀況，真的可以更了解機場運作，也對遊戲中遭遇的狀況有出乎意料的感覺，是一款很有趣的遊戲。」

國際桌遊日桃園國際機場公司揪大家一起玩桌遊，除了獲勝者成為稱霸機場的贏家、還獲得進管制區參觀的機會之外，「機場CEO實境大挑戰」參加者每人皆可獲得「機場CEO」桌遊一盒，揪親友一起來成為「機場CEO」。