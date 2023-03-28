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「機場CEO」實境大挑戰！桃園機場推出首款專屬桌遊

▲▼ 開南大學「機場CEO 實境大挑戰」活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲機場公司開發「機場CEO」桌遊，首場「機場CEO實境大挑戰」前進開南大學空運管理學系。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者張惠媛／桃園報導

桃園國際機場作為國家門戶，也是我國最重要的民用機場，疫後也將迎來旅運高峰，為了讓桃園機場不再只是出入境的「過客」象徵，機場公司首度推出以桃園機場營運為主題的桌遊「機場CEO」，今（28）日前進開南大學舉辦「機場CEO實境大挑戰」活動，藉由桌遊「打開桃園機場」，讓開南大學空運管理學系的同學們搶先一窺桃園機場背後的運作情形，從遊戲中「學用合一」，了解機場運作與公司治理的重點，還有永續發展目標等執行方向，除增加對桃園機場的認識，也為進入航空產業做準備。

▲▼ 開南大學「機場CEO 實境大挑戰」活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲（左起）創創文化科技股份有限公司執行長陳彥睿、開南大學空運管理學系暨研究所主任孫國勛、桃園國際機場股份有限公司公共事務暨行銷處處長林琪嶽。

桃園國際機場股份有限公司公共事務暨行銷處處長林琪嶽表示：「機場CEO這款桌遊透過機場日常運作時會碰到的事項去做設計，包含航廈興建、跑道巡場、旅客身體不適等狀況，玩家除了要透過線索推導出正確答案，也要注意其他玩家動態。國內航空業跟航站目前都沒有在發展桌遊，但我們認為這是一個趨勢，所以也參考了其他有推出相關遊戲設計的機場，製作出這款機場CEO。」從發想、設計、開發都共同參與的創創文化科技股份有限公司，擁有豐富的桌遊設計經驗，執行長陳彥睿分享，自己其實一直以來也都對機場的運作有很多好奇：「這次與機場公司合作開發機場CEO這款桌遊，發現各處室有很多不同職掌，也必須互相合作才能順利解決各種狀況，更可以在桌遊中了解機場公司落實ESG的努力與相關政策。」

機場公司指出，疫情前（2019年）桃園機場旅客量有近5,000萬人次，2020年國際航空貨運量更排名全球第4。要能同時做到安全、效率與友善，對機場的管理階層和每一名員工都是挑戰，而平時旅客僅會於出入境時「經過」機場，或到觀景台欣賞飛機起降，但在平順運作的背後，日常需面臨的挑戰及突發狀況不勝枚舉，必須靠駐站超過230多個公、民營單位，和超過3萬名工作人員的努力付出才能達成。

▲▼ 開南大學「機場CEO 實境大挑戰」活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼開南大學為桃園機場重要產學合作夥伴，今首場「機場CEO實境大挑戰」也進行贈禮儀式。

▲▼ 開南大學「機場CEO 實境大挑戰」活動。（圖／記者湯興漢攝）

首場「機場CEO實境大挑戰」辦在開南大學，桃園國際機場股份有限公司公共事務暨行銷處處長林琪嶽指出，開南大學是桃園國際機場很重要的合作夥伴，也是離桃園機場最近的一所學校，而開南大學作為首場校園活動場地，開南大學空運管理學系暨研究所主任孫國勛更期許同學們能成為種子講師，「桃園機場和開南大學有簽訂產學合作意向書，我們的學生會到機場實習，在就學期間就銜接產業，而這次的活動有別於傳統單方講授書面內容的教學，透過參與式教學，以桌遊的方式活用教學知識，帶學生實際感受到產業運作的內涵，能有效引起學生對產業的興趣，尤其桃園機場正在持續建設，人才需求非常多，未來也會將機場CEO推廣到高中、國中、國小，增進民眾對航空產業的知識。」

▲▼ 開南大學「機場CEO 實境大挑戰」活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 開南大學「機場CEO 實境大挑戰」活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 開南大學「機場CEO 實境大挑戰」活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲紮實的遊戲設計，融入機場運作細節，轉化成淺顯易懂的說明，不過遊戲過程需要仔細思索提示，頗具有挑戰性。

「機場CEO」從概念發想到製作完成，耗費了近一年的時間，創創文化科技股份有限公司執行長陳彥睿也說，設計這款遊戲最困難的其實在於資料的整理，由於機場公司資料非常豐富，需仰賴各部門協助蒐集整理，並將這些內容融入遊戲環節，轉化成淺顯易懂的說明，也因此，「機場CEO」的遊戲年齡層其實很廣，「遊戲年齡預設在12歲上下，裡面會有一些需要思考的部分，不過也很推薦親子一起玩這款桌遊，有機會引導小朋友去思考，也增進對航空產業的了解。」

▲▼ 開南大學「機場CEO 實境大挑戰」活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼此次「機場CEO實境大挑戰」最後也提供遊戲獎勵給各組第一名，同學們也搶先獲得「只送不賣」的「機場CEO」桌遊一套。

▲▼ 開南大學「機場CEO 實境大挑戰」活動。（圖／記者湯興漢攝）

以寓教於樂的桌遊形式推廣航空產業知識，讓機場實際進入到民眾的生活，透過遊戲中的思考推理，窺探機場經營奧秘，引發學生高度興趣，在玩桌遊的過程中實際理解到要成為「機場CEO」可是一點也不容易，透過遊戲化的設計「軟化」相關知識，透過學界跟產業界的結合，促進產業發展、共好，未來機場公司也將前往竹圍國中、大園國中、大園高中及大興高中等校繼續進行推廣，善盡企業社會責任。

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