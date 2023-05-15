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開箱「機場CEO」桌遊玩到走心！6／3國際桌遊日舉辦挑戰賽等你來踢館

▲▼桃園國際機場,機場公司,機場CEO。（圖／翻攝自影片）

▲ETtoday街訪突即隊開箱桃園機場桌遊「機場CEO」，玩家們互相鬥智比積分，看誰能成為最佳機場CEO。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

國門一開大家都迫不及待奔往桃園國際機場，就是想一圓多年無法實現的旅遊夢，上飛機之前當然要在桃園機場大拍特拍，興奮之情難以言喻！桃園國際機場作為臺灣最重要的民用機場，不意外地在解封後迎來一波又一波的旅運高峰，隨著國人重新踏入桃園機場，對於機場設施充滿熟悉的新鮮感之餘，桃園機場公司欲增加國人對機場營運的了解，推出了以機場為主題的桌遊「機場CEO」，透過遊戲進行過程一窺機場跨部門運作的各個環節，更可透過桌遊內各項提示，跟其他玩家鬥智，打造出屬於你的一流機場！

▲▼桃園國際機場,機場公司,機場CEO。（圖／翻攝自影片）

ETtoday街訪突即隊小編阿肥跟余記就要來開箱「機場CEO」，邀請了開南大學林同學跟黃同學來到現場，一起爭奪「機場CEO」的寶座！

▲▼機場CEO,桌遊,桃園國際機場。（圖／翻攝自影片）

▲▼機場CEO,桌遊,桃園國際機場。（圖／翻攝自影片）

打開桌遊之後玩家可以先找到4張幫助卡，利用幫助卡對照遊戲各個階段，卡牌中還有桃園機場航務處、營運控制中心、業務處、維護處、資通處等多個單位卡，另有錢(遊戲紙幣)跟四種顏色的飛機棋子，再來就是遊戲中佔最大比例的「板塊卡」，機場道路與跑道都仰賴板塊卡拼出。每位玩家在遊戲中化身CEO，必須解決機場各種的突發狀況，最後獲得積分最高的人就是最強大的「機場CEO」！

▲▼機場CEO,桌遊,桃園國際機場。（圖／翻攝自影片）

遊戲由最近去過機場的人開始，開始前每個人先發2張狀況卡，每張狀況卡都需要兩個單位合作解決，輪到每一位玩家時，先抽取板塊再選擇執行階段（安排員工／移動場上的員工／打工拿2元，三選一)，依需求決定是否支付1元解決狀況卡，聽到打工，玩家們頓時一臉不情願，不過身為CEO當然要有管理智慧也要能放下身段，打打工算什麼，只要能讓機場更好CEO都得做。

▲▼機場CEO,桌遊,桃園國際機場。（圖／翻攝自影片）

▲▼桃園國際機場,機場公司,機場CEO。（圖／翻攝自影片）

遊戲初期玩家們因不熟悉還在慢慢摸索，進入狀況後需要注意的是，支付1元翻看狀況卡後是需要蓋回的，如果忘記剛剛的狀況卡的解決單位有誰，就必須下一回合再次支付1元才能查看，所以記性越好的人相對來說越吃香，林同學數次忘記剛剛抽到的內容，狀況卡看了又看，讓阿肥不免擔心林同學的機場是否能順利營運下去，看來要當CEO也不是那麼容易的。

林同學終於打工存夠錢之後，翻開自己的狀況卡，「飛機在空中盤旋：因氣候不佳，機場上空形成亂流，所以飛機在上空盤旋，等待指示降落，並順利停入指定停機位」，該狀況需要航務處跟塔台合作，林同學驚呼：「跟我想像中完全不一樣。」無法順利解決狀況的林同學只好繼續進行下一回合。

▲▼機場CEO,桌遊,桃園國際機場。（圖／翻攝自影片）

下一回合小編余記抽到手推車故障的狀況，需要業務處跟營運控制中心通力合作，終於成功解決遊戲中第一個狀況，小編阿肥也順利使用塔台跟航務處的員工解決了跑道巡查的狀況。遊戲越玩越熟悉之後，大家對機場狀況的解決單位也更加了解，每個人都順利解決了至少一個狀況，有成就感之餘也迫不及待想要繼續解決下一個狀況。

▲▼機場CEO,桌遊,桃園國際機場。（圖／翻攝自影片）

遊戲結束後玩家們直呼從玩樂中學習到新知，把複雜的東西用簡單的遊戲玩法呈現出來，更了解原來在桃園機場每個突發狀況都是有這麼多人在背後處理，每一個事件都需要機場公司部門之間齊心協力解決，讓台灣與世界接軌，旅客也可以順利出入境。你也想體驗當桃園機場CEO的滋味嗎？6/3國際桌遊日桃園機場將舉辦「機場CEO實境大挑戰」，來參加就可以獲得這款桌遊，優勝者除了獎金外，還有機會進到跑道跟管制區參觀，航空迷千萬不能錯過！

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