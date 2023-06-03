侯友宜參拜紫雲巖原因曝！　盧秀燕親揭「很靈」：兩次選市長都來拜

▲侯友宜參拜紫雲巖 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台中報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（3）到台中紫雲巖參拜，台中市長盧秀燕也陪同。侯友宜受訪時提到，他特別來到紫雲巖，希望祈求兩岸和平，大家平安過日子，這是全台所期待的事情。盧秀燕也說，紫雲巖的觀世音非常靈，她自己兩次選市長都來祈求，最後選舉也都有好成績，希望侯這次順利。

侯友宜及盧秀燕今大約11點50抵達紫雲巖，才一下車，現場的支持者，及藍營市議員、立委就高呼「總統好！侯友宜！凍蒜！」還高舉國旗，把現場擠得水泄不通。

侯友宜今日在台中的公開行程，包括上午參加沙鹿深波圖書館重新開館啟動活動，接著到清水紫雲巖參拜並與鄉親座談；下午則前往益品書屋出席「侯侯拚未來－侯友宜與中部青年友約」活動。此外，也將安排侯友宜與正副議長張清照、顏莉敏及國民黨市議員共進午餐。

侯友宜赴紫雲巖參拜後接受訪問，他提到，感謝盧跟台中市議長張清照以及所有議員、立委陪同，希望祈求兩岸和平，大家平安過日子，這是全台所期待的事情，如何讓民眾過和平安定的日子，現在是最重要的時刻。

盧秀燕補充，她之前就有跟侯友宜提過，紫雲巖的觀世音非常靈，自己兩屆市長都來參拜，議長也來拜，很多市議員也都來參拜，大家選舉都很順利，今天侯友宜也專程過來，保佑國泰民安、順利。



