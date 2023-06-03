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大陸 大陸焦點 特派現場

警趕來前..「他」勇敢拿板凳拍打兇嫌　2女被狂刺34刀滿身血

▲▼ 香港殺人 。（圖／翻攝 抖音）

▲ 香港商場殺人事件，民眾一度拿板凳擊退兇嫌。（圖／翻攝 抖音點新聞）

記者任以芳／綜合報導

香港鑽石山「荷里活廣場」昨2日傍晚發生殺人事件，一名光頭男子手持12吋長的生魚片刀，商場3樓靠近戲院位置突然刺殺一名短髮女子，連同女子友人也遇害。經險瞬間，事後，周邊不少人協助救援，還有熱心民眾手拿兩個板凳擊退兇嫌，恰巧警方趕到現場，熱心民眾帶著板凳離開現場。

綜合港媒報導，兇嫌殺紅眼的過程，部分人在一旁觀看殺人現場，不敢出手相救，但也有路人試圖想幫忙。根據網上流傳照片，目擊者拍到有一名民眾手持兩個板凳，衝去現場要擊退兇嫌，一連拍打好幾下。

熱心民眾後來看到兇嫌一臉呆滯，恰巧警方也衝到現場，他默默閃退，離開的身影也被目擊者拍下來，照片隱約可見兩名被害人躺在一片血泊之中。

▲▼香港鑽石山「荷里活廣場」發生恐怖砍人案。（圖／翻攝自twitter@BruceWayne852）

▲香港鑽石山「荷里活廣場」發生恐怖砍人案。（圖／翻攝自twitter@BruceWayne852）

還原該起殘忍命案，兩名被害人傍晚5時14分在商場悠哉逛街，突然厄運降臨，兇嫌從背後襲擊，手持生魚片刀猛向其中一名短髮女子，直接插進背部，接著瘋狂行刺多刀。短髮女的長髮女性友人為了救朋友，一度推開兇嫌，反而也遭到無情攻擊。

長髮女隙逃走也遭到追砍，過程中，長髮女嘗試拖走受傷的朋友，最後一刀斃命，兇嫌一刀砍進頸部，接著回頭再殺害短髮女子，用刀捅向心臟位置，至少捅了34刀。

兇嫌殺紅眼的過程，部分人在一旁觀看殺人現場，不敢出手相救，但也有路人試圖想幫忙。根據網上流傳照片，目擊者拍到有一名民眾手持兩個板凳，原本要擊退兇嫌，後來看到對方一臉呆滯，又帶著板凳折回去，當時警方衝到現場，兩名被害人已經躺在一片血泊之中。

根據港媒報導，案發後兇嫌站於現場，一臉冷漠呆滯看著前方，警員手持盾牌要他放下刀，胡椒水槍將他制服在地。

目前初步了解，兇嫌是無差別殺人，根本不認識兩名被害人，至於真正行兇動機或是有無精神方面疑慮，正在釐清當中。

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