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大陸 大陸焦點 特派現場

港男商店門口殺2女「刀身砍到變形」！犯案前10分鐘樓下買凶刀

▲▼恐怖男子追砍2女。（圖／翻攝臉書／蔡西西）

▲港男追砍2女，導致2女傷重不治身亡。（圖／翻攝臉書／蔡西西）

記者柯振中／綜合報導

香港鑽石山荷里活廣場2日發生驚人命案，2女遭一名光頭男子猛砍身亡，傷人男子目前已被逮捕，案情仍在調查當中。根據最新調查，男子行兇前曾在建築物2樓的一間生活用品店購物，買了一柄12吋長的生魚片刀，10分鐘以後上樓犯案，甚至把整支刀砍到扭曲變形，畫面十分驚悚。

綜合港媒報導，2名年約22歲、26歲的女子到荷里活廣場逛街、購物，沒想到剛從某間商店走出，立即遭到男子從後方攻擊。男子先出手攻擊的是其中一名短髮女，短髮女腰部中刀痛苦倒地，坐臥在櫃位旁摀著傷口，一旁的長髮女則試圖營救、將男子趕走。

不過，男子仍舊持續攻擊，儘管長髮女拖著短髮女逃跑，他還是步步緊逼，不斷持刀猛刺。短髮女遭刺多刀，倒地無力掙扎，一旁的長髮女想上前營救，卻遭到持續追砍，最後頸部遭刺重傷，2人雙雙不治身亡。

男子砍完人以後，呆愣在商場的立牌前面，最後被一擁而上的港警壓制、逮捕。有目擊者形容，男子站在立牌前的模樣就像稻草人。

事後男子被帶回調查，警方調閱商場裡的監視器，發現案發前10分鐘，男子在商場2樓的一間生活用品店購物，挑選了一柄長約12吋的生魚片刀，接著就上到3樓行兇。

此外，由於男子手段兇殘，整把生魚片刀都被他砍到扭曲變形，似乎彼此之間有什麼深仇大恨，詳細案發原因、行兇者與2名死者的關係為何，仍待調查釐清。

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