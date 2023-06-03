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大陸 大陸焦點 特派現場

港府籲停止散佈殺人影片！　李家超：對案件感到難過將全力調查

記者任以芳／綜合報導

香港鑽石山荷里活廣場昨2日被晚發生的殘忍謀殺案，香港特首李家超今（3）日發表聲明指出，對於鑽石山荷里活廣場發生的襲擊謀殺案感到難過，並對兩位死者的家人致以深切慰問，警方會追查到底。香港精神健康諮詢委員也發消息稱，這是「個案」，民眾無須對有精神健康需要人士有恐懼。

▲▼香港特首李家超。（圖／路透社）

▲香港特首李家超。（資料圖／路透社）

李家超指出，市民知道事件後可能感到不安及擔心，特別是一些關於此案的影片在網上流傳。「呼籲大家停止轉發有關影片，並關懷身邊的家人和朋友，而市民如感到情緒困擾應尋求專業協助。」

李家超表示，社署已經接觸兩位死者的家屬，以及疑兇的家屬，並提供支援，社署設有二十四小時熱線電話，提供市民求助。

李家超指，警方已將疑兇拘捕，並將全力調查，並指這是一宗個別的個案，警方和各執法部門繼續努力不懈，堅決維持香港的治安。

▲▼香港鑽石山「荷里活廣場」發生恐怖砍人案。（圖／翻攝自twitter@BruceWayne852）

▲香港政府呼籲這是個案，民眾不要對精神方面不穩定人士有恐懼。（圖／翻攝自twitter@BruceWayne852）

香港醫院管理局今也發聲明，「全力為市民提供情緒支援」，網路流傳事故相片及影片，醫管局也發現目睹意外或網上瀏覽過事故片段的市民，可能會出現不安情緒。「醫管局精神健康專線已準備好為市民提供情緒支援。」

針對鑽石山的不幸事件，香港精神健康諮詢委員也呼籲，「市民停止傳播相關短片和圖片，留意自己和身邊人的情緒狀況，需要時尋求專業人士協助。」

諮詢委員會特地指出，這次悲劇是個別事件，市民無需對精神健康需要人士有不必要的恐懼，同時繼續支持鼓勵他們的求助。

醫管局發言人表示，市民如出現以下反應，包括不安、驚恐、憤怒、睡眠困難、在腦海中不由自主浮現事件、迴避相關人和事，以及勾起過往創傷回憶等，很有可能已產生急性壓力反應。每個人出現的反應不同，有需要時應立即尋求專業醫護人員協助。

根據《香港01》報導指出，今起發生意外商場將暫停舉辦推廣活動一星期。今早8時，荷里活廣場大部分店舖尚未開門營業，場面較為冷清，但事發的3樓現場兩處牆角，已有人擺放多束白花悼念兩名死者。

　　

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