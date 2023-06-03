兇嫌狂殺2港女原因太震驚！　犯案前買兇刀「無差別尋下手目標」　

▲ 港警拿盾牌對峙兇嫌現場 。（圖／翻攝 抖音元芳解讀）

文／香港01

鑽石山荷里活廣場昨2日傍晚發生謀殺案，2名女子遭1名男子用魚生刀捅死，39歲疑犯被當場制服拘捕。事後多段案發片段廣泛流傳，震驚全港。案件交由東九龍總區重案組接手跟進，警方指疑兇有精神方面就醫紀錄，初步判定他與兩名被害人互不相識，行兇前不曾與兩人接觸。

鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，疑兇嫌單獨進入商場後隨即購刀，徘徊數分鐘後，分別襲擊22歲及26歲兩名女死者，兩人身體多處刀傷，分別胸口及頸部中刀傷，由救護車送往聯合醫院。

東九龍總區刑事部高階警司鍾麗詒表示，6月2日下午5時15分，警方接獲多名市民報案，指上址3樓發生襲擊案，警方接報後4分鐘到場，並制服及拘捕39歲本地嫌犯，身旁有一把12吋長染血長刀，刀尖染血，刀身變形彎曲。

▲初步調查嫌犯是無差別殺人，與兩名被害人不認識 。（圖／翻攝 抖音元芳解讀）

鍾麗詒指出，現場有2名分別22及26歲本地女傷者，身體有多處刀傷及大量出血，2傷者即時被送往聯合醫院搶救，惟在6月2日下午6時06分及6時47分先後證實死亡，醫生初步調查2名死者是朋友關係，身體有多處刀傷。

警方現場搜證，被捕嫌犯於6月2日下午5時單獨進入商場，隨即進入店舖購買一把12吋長的生魚片刀，然後在商場內徘徊數分鐘，在3樓向兩被害人襲擊，初步未見疑兇及死者有任何接觸。

被捕男子無業，與家人同住，疑有精神方面就醫情況，住院和暴力紀錄，需要定期覆診。警方初步將定是單獨犯案，沒有證據顯示與兩死者認識。

鍾麗詒表示，警方高度關注暴力案件，將循多角度調查，包括翻查現場閉路電視，以調查死者和疑兇的背景，案件交由東九龍總區重案組第一隊調查，