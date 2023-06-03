店員目擊2女走出去被瘋狂砍殺　「腦海一直浮現畫面好可怕」

▲ 商場店員「近距離」目擊兇殺現場 。（圖／香港01提供）

文／香港01

香港荷李活廣場昨2日傍晚發生恐怖砍殺案件，不少人在場目擊血腥場面。據了解，案發地點在商場一間化妝品店門口，兇嫌狂殺2名被害人時，店員「近距離」目擊一切，直到回家後，腦海都是的畫面，心情無法平復。

昌鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生恐怖謀殺案，有精神就醫紀錄的39歲嫌犯在商場2樓家居店買刀後，在商場徘徊幾分鐘，即用刀殺死兩名陌生女子方曉彤（26歲）及劉繼禧（22歲）。

根據監視器片段顯示，兇案發生在一間化妝品店門外，今早記者到場瞭解情況，職員蔡小姐受訪時指昨晚在收銀處工作，見到兩名死者進店閒逛，並無購物，豈料二人離開時即遇襲，「兩個女子一走出去就被砍」。

▲兇嫌無差別砍殺2名被害人，刀刀致命。（圖／翻攝 抖音元芳解讀）

蔡小姐目擊事件大驚，坦言「我不敢看，一見到兇手砍人，我就躲起來，好驚。」事後看過整個行兇片段，心情大受影響，「腦海一整天看到那個畫面，回家還是一直浮現，真得很害怕。」並且現在心情都還是很驚恐，不過暫時不需要心理輔導。

韓國食品店員黃小姐當時在收銀處收錢，突然見到有人躲避，走出舖外查看，發現兇徒拿刀追，刺殺被害人，她立刻帶同店內2位客人到貨倉暫時躲起來。

黃小姐坦言，「我昨晚看到好害怕」。由於店舖門比較寬廣，加上要搬開店面物品，當時沒有拉下鐵門，帶著2位客人一起躲起來。