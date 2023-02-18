好好的對待膝關節！退化性關節炎復健保養　北榮桃園分院報您知

▲好好的對待膝關節，北榮桃園分院報您知（躺姿抬大腿）。（圖／北榮桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

於復健治療室裡，經常聽到長者問起：「老師，我最近走路膝蓋會痛，走樓梯都無力，是不是退化了？」當然，會來復健科復健的長者，都經過醫師適切的診斷才來，但因為不服老的天性使然，長者大都對「退化」二字存在懷疑。

臺北榮民總醫院桃園分院物理治療師陳俊賢表示，遇到這個情形時他就會回答長者說：「關節就像門軸，用久了也會卡卡的，但只要注重保養，適當運動強化關節支撐度，好好地對待膝關節，就可以走上一輩子。

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陳俊賢進一步說明，於站立多年情況下，膝關節構造中半月軟骨慢慢的磨損，加上年齡的增長，讓大腿前後股四頭肌及大腿後側肌群肌力也漸漸流失，整個膝關節支撐的能力漸少，路走不遠、上不了樓梯、膝蓋痛開始發生，於是不外乎求助骨科或復健科的治療，於復健治療室內，較常使用的治療器材有下面幾種—1.熱敷：熱療是一慢性疼痛的良方，可增進組織代謝、放鬆肌肉、減少不適感。 2.電療：給予適當頻率的止痛電刺激，可替代止痛藥物使用。除此之外，於衛教時會建議長者適當使用拐杖及護膝，以分散膝關節重量壓力，減少行走時不適感。

陳俊賢表示，有關運動，基本觀念即強化支撐膝關節的肌肉，尤其是前大腿的股四頭肌，力量強化了，構造也會有支撐，以下提供大家幾個簡單的居家運動：

1. 坐姿抬腿：現代人追劇時間很多，也是運動好時間，於後有靠背椅子下，左、右腳輪流抬起10至15秒後放下，慢慢連續作5至10分鐘。

2. 躺姿抬大腿：於睡前利用5至10分鐘時間，將膝蓋打直，左、右整個大腿輪流抬起約45度0至5秒後放下，此動作量力而為，開始時可從5下開始，才不會第二天大腿太酸了.

3. 躺姿抬小腿：同2，在睡前利用5至10分鐘時間，於膝蓋下方放二個枕頭高的棉被或枕頭，單純伸直小腿使腳伸直，目的是訓練靠近關節的肌肉，一樣的重點是抬練次數需漸進增加。

北榮桃園分院院長盧星華表示，以上由該院復健治療師提供的居家運動，原則都是增加膝關節的支撐強度，擁有強健的身體，才可以延緩退化，進而建構良好的活動品質。