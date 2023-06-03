　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

快買！超商「4大咖啡飲品買1送1」　爽喝美式、水果茶

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出「4大咖啡飲品買1送1」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

快把握便宜買！就有超商推出限時「4大咖啡飲品買1送1」優惠，品項包含民眾最愛喝的美式、水果茶等，且門市還有消費滿額折扣活動，只要消費滿222元搭配3大支付工具結帳，即可立折22元，買到就是賺到。

7-11門市、線上推出一系列「咖啡飲品買1送1」優惠，首先門市的部分，即日起至6/4止，品項有CITY CAFE特大杯美式、CITY PRIMA大杯精品美式及CITY TEA現萃茶香鑽水果茶。

另外，618購物節暖身活動開跑，7-11門市即日起至6/4也有「涼夏購物節」活動，全店CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、泡麵、糖果、甜點、冷凍食品、精補品、寵物食品等指定商品，單筆消費滿222元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，享立折22元，滿額888元享立折100元(單筆折抵上限300元)；上述咖啡飲品優惠也可搭配滿額折扣活動，買越多省越多。

▲▼7-11最新「CITY CAFE桂花風味蘋果咖啡／桂花風味蘋果氣泡咖啡」、「CITY TEA現萃茶優格好多青茶」。（圖／記者周姈姈攝）

▲CITY TEA現萃茶優格好多青茶限時下殺買1送1。（圖／記者周姈姈攝）

至於線上，OPEN POINT APP行動隨時取即日起至6/6止推出「CITY TEA現萃茶優格好多青茶買1送1」，活動期間每日限量販售，售完為止。

▲▼Share tea 歇腳亭芒果季 。（圖／Share tea 歇腳亭提供）

▲歇腳亭芒果季開跑了。（圖／Share tea 歇腳亭提供，下同）

歇腳亭去年夏天最受歡迎的「就J樣 我鮮芒」芒果系列飲品回來了，首推「蓋士鮮芒奶酪」，底部放上奶香十足的手工鮮奶酪，再層層堆疊芒果丁、芒果冰沙，最後淋上鹹香起司奶蓋，每一口都能吸到果香尬奶香。

而這杯「楊枝甘露」，是芒果冰沙結合芒果丁、小美冰淇淋、手工鮮奶油、葡萄柚果粒及綠茶凍的爆料組合，最後是「爆粒鮮芒茶凍」，選用芒果冰沙搭配綠茶作為基底，再加入綠茶凍、芒果丁等料，清爽又消暑，即日起於全門市開賣。

▲▼Share tea 歇腳亭芒果季 。（圖／Share tea 歇腳亭提供）

▲楊枝甘露配料超多。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
民進黨「性騷8案」全面炎上！　戳胸、摸下體脈絡一次看
羅志祥爆想追《浪姐4》越南第一美　真相曝光
達人分享「550萬配3檔ETF」　月領2.5萬
雞排妹4句話翻譯「蔡沐霖聲明」　一排藍勾勾回應：令我無言
如花淡出螢光幕16年「近照曝光」！　凍齡同框女F4現身雲林廟
印度3列火車相撞！　120死、超過850人受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

快買！超商「4大咖啡飲品買1送1」　爽喝美式、水果茶

股東會紀念品拍賣夯　3大企業連三年搶進Top5熱搜榜

百富「藝級饗宴」沉浸式藝術餐酒會　北中南巡迴僅至7月「席位限量」搶先卡位

只有1個月！速食店「2公斤腿排桶下殺67折」　加碼吃薯條買1送1

日安玩美又遭盜用仿冒「升級版」　東森與吳宗憲嚴厲譴責怒喊告

限時5天！超商「飲料新品買1送1」來了　風味咖啡任2杯99元

東森電視購物端午限定　下單鮑魚干貝粽抽50張晶華下午茶券

超夢幻復刻！最新「冰淇淋汽水霜淇淋」超商限定吃　還加了檸檬汁

只有3天！超商租借循環杯　免費爽喝美式

鐵粉衝了！超Q「瑪利歐香菇肉包」 超商才有　加碼吃3款聯名鮮食

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

美女董娘「百萬婚戒」遺失！　清潔工拾獲驚：以為是玩具

5億高中生墜亡！右手4針孔疑遭下毒　律師證實：遺體有多處他殺跡證

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

誤會柵欄固定...直接騎出去　「陷阱突降」後座急下腰躺平

紐約地鐵遇2乘客吵架　男淡定吹薩克斯風助興

拜登赴空軍官校畢典演說　「講台上跌跤」正面撲地

快買！超商「4大咖啡飲品買1送1」　爽喝美式、水果茶

股東會紀念品拍賣夯　3大企業連三年搶進Top5熱搜榜

百富「藝級饗宴」沉浸式藝術餐酒會　北中南巡迴僅至7月「席位限量」搶先卡位

只有1個月！速食店「2公斤腿排桶下殺67折」　加碼吃薯條買1送1

日安玩美又遭盜用仿冒「升級版」　東森與吳宗憲嚴厲譴責怒喊告

限時5天！超商「飲料新品買1送1」來了　風味咖啡任2杯99元

東森電視購物端午限定　下單鮑魚干貝粽抽50張晶華下午茶券

超夢幻復刻！最新「冰淇淋汽水霜淇淋」超商限定吃　還加了檸檬汁

只有3天！超商租借循環杯　免費爽喝美式

鐵粉衝了！超Q「瑪利歐香菇肉包」 超商才有　加碼吃3款聯名鮮食

虎斑喵躲甜甜圈貓窩　「大圓臉抵住洞口」：你在偷看我嗎？

SM娛樂股價暴跌！　EXO 3成員痛揭奴隸條款「一夕蒸發1906億韓元」

印度火車對撞死傷攀升！　207死近千人傷

天成4飯店送「卡娜赫拉門票」含早餐！最美泳池趴一人500元送飲品

漢子、燕子合體！侯友宜週末台中走透透　盧秀燕同框造勢

吃Buffet晚鳥優惠價300元有找　高雄五星飯店周年慶優惠只到6／30

快買！超商「4大咖啡飲品買1送1」　爽喝美式、水果茶

印度3列火車相撞！　120死、超過850人受傷

如花淡出螢光幕16年「近照曝光」！　凍齡同框女F4現身雲林廟會

達人分享「550萬配3檔ETF」　月領2.5萬

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

消費熱門新聞

百富沉浸式藝術餐酒會「北中南限量席位」報名中

超商美式、拿鐵買3送3今天限時搶

限時4天！超商美式買1送1

速食店「2公斤腿排桶下殺67折」

日安玩美又遭仿　東森與吳宗憲怒喊告

手搖飲料漲！漲！漲！　百家爭鳴！想喝飲料到底該選誰？

限時5天！超商「飲料新品買1送1」

下載APP就送白葡萄霜淇淋

股東會紀念品拍賣　3大企業連三年搶進熱搜榜

超商人氣「流心芋泥可頌」全門市開賣

超商周末限定「5大品項買1送1」！

青年創作者拚經濟　市集出攤手機感應收款神助攻

有美式！超商「4大咖啡飲品買1送1」

夢幻冰淇淋汽水霜淇淋超商限定吃

更多熱門

相關新聞

吃Buffet晚鳥優惠價300元有找

吃Buffet晚鳥優惠價300元有找

高雄福華大飯店歡度周年慶推出餐飲優惠，即日起至6月30日館內各餐廳推出超值週年慶優惠，其中5樓麗香苑自助餐平日周一至周四午晚餐推出晚鳥優惠價，每位優惠價258元。而寒軒集團旗下3家飯店攜手舉辦30週年慶活動，身分證字號及出生年月日30連號享折扣，最低88折起，優惠只到6月30日。

速食店「2公斤腿排桶下殺67折」

速食店「2公斤腿排桶下殺67折」

限時5天！超商「飲料新品買1送1」

限時5天！超商「飲料新品買1送1」

碳佐麻里台南府前店年底搬家

碳佐麻里台南府前店年底搬家

夢幻冰淇淋汽水霜淇淋超商限定吃

夢幻冰淇淋汽水霜淇淋超商限定吃

關鍵字：

美食雲超商優惠咖啡優惠

讀者迴響

熱門新聞

嘉義女持刀殺死爸爸　吞不明藥物送醫

即／氣象局凌晨發11縣市豪大雨特報

2女逛百貨遭砍死！目擊者還原驚悚現場

男童校內遭教師倒車撞亡！媽媽頭七當天去世

謝忻驚傳過夜「抖音天王」

左左右右國中畢業了！

羅志祥自拍被抓包「戴周揚青同款手鐲」！　再傳復合上熱搜

起底綠大老「咬傷女祕書奶頭」！怪她長得太漂亮

水氣亂周末！中南部「轟大雨」　下周連2天雨區擴大「全台濕答答」

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

港男34刀殺2女　染血站ㄧ旁冷看現場

港男殺2女刀砍到變形！做案前才買刀

雞排妹4句話翻譯蔡沐霖聲明　一排藍勾回應

墾丁秘境竟是「二戰火葬場」盛傳抓交替　在地人都不敢去

更多

最夯影音

更多
配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證
爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

美女董娘「百萬婚戒」遺失！　清潔工拾獲驚：以為是玩具

美女董娘「百萬婚戒」遺失！　清潔工拾獲驚：以為是玩具

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面