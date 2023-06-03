快買！超商「4大咖啡飲品買1送1」　爽喝美式、水果茶

▲7-11推出「4大咖啡飲品買1送1」。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

快把握便宜買！就有超商推出限時「4大咖啡飲品買1送1」優惠，品項包含民眾最愛喝的美式、水果茶等，且門市還有消費滿額折扣活動，只要消費滿222元搭配3大支付工具結帳，即可立折22元，買到就是賺到。

7-11門市、線上推出一系列「咖啡飲品買1送1」優惠，首先門市的部分，即日起至6/4止，品項有CITY CAFE特大杯美式、CITY PRIMA大杯精品美式及CITY TEA現萃茶香鑽水果茶。

另外，618購物節暖身活動開跑，7-11門市即日起至6/4也有「涼夏購物節」活動，全店CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、泡麵、糖果、甜點、冷凍食品、精補品、寵物食品等指定商品，單筆消費滿222元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，享立折22元，滿額888元享立折100元(單筆折抵上限300元)；上述咖啡飲品優惠也可搭配滿額折扣活動，買越多省越多。

▲CITY TEA現萃茶優格好多青茶限時下殺買1送1。（圖／記者周姈姈攝）

至於線上，OPEN POINT APP行動隨時取即日起至6/6止推出「CITY TEA現萃茶優格好多青茶買1送1」，活動期間每日限量販售，售完為止。

▲歇腳亭芒果季開跑了。（圖／Share tea 歇腳亭提供，下同）

歇腳亭去年夏天最受歡迎的「就J樣 我鮮芒」芒果系列飲品回來了，首推「蓋士鮮芒奶酪」，底部放上奶香十足的手工鮮奶酪，再層層堆疊芒果丁、芒果冰沙，最後淋上鹹香起司奶蓋，每一口都能吸到果香尬奶香。

而這杯「楊枝甘露」，是芒果冰沙結合芒果丁、小美冰淇淋、手工鮮奶油、葡萄柚果粒及綠茶凍的爆料組合，最後是「爆粒鮮芒茶凍」，選用芒果冰沙搭配綠茶作為基底，再加入綠茶凍、芒果丁等料，清爽又消暑，即日起於全門市開賣。

▲楊枝甘露配料超多。