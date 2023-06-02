超夢幻復刻！最新「冰淇淋汽水霜淇淋」超商限定吃　還加了檸檬汁

▲超商搶吃最新「蘇打霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

真的是童年回憶！為迎接炎炎夏天，有著「被超商耽誤的霜淇淋店」封號的「全家」再度強勢推出超夢幻「嗨嗨蘇打霜淇淋」，特意找來Xpark水族館合作，以藍色海洋風作為概念，結合日本夏季傳統飲品「冰淇淋汽水」，欠吃又欠拍，6月5日起正式開吃。

▲綜合口味的藍白配色超夢幻。

「全家 x Xpark」首度跨界聯名合作，強勢推出「嗨嗨蘇打霜淇淋」，把日本夏日祭典中的傳統飲品「冰淇淋蘇打」製成蘇打汽水霜淇淋，再加入台灣在地檸檬原汁增添酸甜滋味，打造彷彿雪酪的清涼口感，同步推出綜合口味選擇，是蘇打霜淇淋結合鮮乳坊小農牛奶霜淇淋，藍白配色夢幻又吸睛，且還有以海洋元素量身打造的限量聯名紙杯、紙套，霜淇淋控肯定要衝吃一波，6月5日起正式開賣。

▲▼7-11最新2款冰品開吃。（圖／記者周姈姈攝）

另，冰控們也不能放過7-11獨家開賣的「森永瑪莉餅乾焦糖冰淇淋」，酥脆瑪莉餅乾夾著厚厚焦糖冰淇淋，大口咬下還會流出焦糖醬，罪惡爆表；加碼吃超Q粉色系「森永客美多草莓歐蕾漂浮聖代」，是由日本客美多咖啡館監製，杯裡裝滿草莓歐蕾碎冰，再加上白巧克力豆增添口感，消暑又好吃。