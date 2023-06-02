限時5天！超商「飲料新品買1送1」來了　風味咖啡任2杯99元

▲7-11 CITY TEA現萃茶優格好多青茶限時下殺買1送1。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣熱就要喝飲料解渴，就有超商於近日推出夏季最新3款咖啡飲品，即日起止6/6前還祭出優惠，其中，喝起來酸甜又清爽的「優格好多青茶」直接下殺買1送1，等於單杯只要30元（原價60元），趕快把握便宜買了。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出「最新咖啡飲品」優惠，即日起至6/6止，可享CITY TEA現萃茶優格好多青茶買1送1、CITY CAFE桂花風味蘋果氣泡咖啡／桂花風味蘋果咖啡任2杯99元，活動期間每日限量開賣，售完為止。

▲CITY CAFE桂花風味蘋果咖啡／桂花風味蘋果氣泡咖啡「任2杯99元」。



「CITY TEA現萃茶優格好多青茶」以現萃茶銷售佔比高達4成的青茶為基底，首度加入48小時發酵的乳酸菌及柑橘複方，打造夏日沁涼新滋味；「CITY CAFE桂花風味蘋果咖啡／桂花風味蘋果氣泡咖啡」以黃金比例調配酸甜花果複方風味，完熟蘋果酸甜感搭配桂花優雅迷人香氣，再加入冰涼美式，口感有層次又爽口，如果喜歡更強烈一點的風味，推薦可選加入氣泡咖啡款。

▲最新紅豆牛奶爆米花來了。（圖／Magi Planet星球工坊提供，下同）

星球工坊推出全新創意口味「紅豆牛奶爆米花」，神還原記憶中的紅豆牛奶冰滋味，特意選用台灣高屏地區農產紅豆，以100%原豆製成，再加入紐西蘭進口奶粉增添濃郁奶香，入口就能吃到紅豆香氣，接著是香濃奶香，口感清甜不膩超涮嘴，即日起於全門市、官網限定販售中。

▲嚴選台灣小農紅豆結合紐西蘭進口奶粉製成。