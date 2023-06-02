只有1個月！速食店「2公斤腿排桶下殺67折」　加碼吃薯條買1送1

▲重量級腿排桶下殺67折起吃。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控開吃！人氣速食品牌「拿坡里」超夯「重量級腿排桶」回來了，並祭出最新下殺67折起優惠，且有「1公斤腿排桶」、「2公斤腿排桶」2種選擇，最低下殺67折起吃，即日起限時1個月開跑，加碼還有「薯條買1送1」好康，通通不能放過。

拿坡里「重量級腿排桶」重磅回歸，是選用台灣國產雞肉裹上獨家義式炸雞粉現點現炸，大口咬下外皮酥脆肉質鮮嫩，罪惡爆表，且這次有「1公斤腿排桶」、「2公斤腿排桶」任挑任選，最低下殺67折吃，加碼還有「薯第一（灑粉系列）買1送1」，即日起至6月30日限定開跑。

▲漢堡王最新優惠券。

另，漢堡王近日也祭出最新「狂歡優惠券」，一共有4大系列共24種好康等領，其中，必搶超殺「買1送1」，除了有大杯飲料、薯條、辣薯球、4塊雞塊買1送1外，還有4款漢堡也能爽吃買1送1，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡及西部小華堡。

加碼吃個人超省餐，其中，只要79元就能爽吃雙起司牛肉堡+小份辣薯球及中杯可樂，還有百元有找的「3大指定套餐」，如莫札瑞拉起司烤牛堡+小份辣薯球及中杯可樂，還有經典脆雞堡+4塊雞塊、小薯及中杯可樂，通通划算爆表；除外也有銅板點心、雙人激省餐等任選，即日起7月31日限時開跑，提醒部分指定門市不參與此優惠活動。