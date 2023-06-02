一圖看懂六月新政！　行政院：多元照顧方案上路

▲六月新政策上路。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

記者詹宜庭／台北報導

行政院六月推出4項新政，包括「房貸補貼3萬元」、「青春動滋券500元」、「1200點文化成年禮金」、「公共運輸通勤月票」。行政院副院長鄭文燦表示，政院推出多元照顧方案，整理出新政懶人包，除了希望民眾可以安心求學，也希望房貸族、租屋族都能受到國家的照顧，減輕通勤族的負擔，並歡迎大家一起培養愛運動及愛藝文的好習慣。

房貸補貼3萬元

行政院六月共有4項新政上路，首先「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」補貼借款人3萬元，6月1日起開放上網申請，申請人自用住宅原始房屋貸款台北市850萬、台北市以外700萬，加上家戶所得120萬以內，篩選結果超過65萬人符合資格，最快7月就可以在原繳納貸款的金融帳戶內，領到3萬元。

青春動滋券



政府針對16至22歲青年推出「青春動滋券500元」，預估共有165萬位可使用，約有將近3千家的運動產業家入，希望可以鼓勵大家培養運動習慣、欣賞運動賽事。6月1日開始上網登記，期限到今年底前。

文化成年禮金



文化部提供18至21歲族群「1200點的成年禮金」，6月6日起可透過文化幣APP使用，可以用來看電影、買書、展覽、文創、演唱會、博物館等藝文活動，培養大家的藝文興趣，讓文化活動可以扎根。若沒有手機可下載APP，也可聯絡客服申請紙本QR-code，使用期限到明年6月底。

平價交通月票



「公共運輸通勤月票」7月1日起於三大生活圈首先啟用，分別為「北北基桃1200元」、「南高屏999元」、「中彰投苗699元」，6月15日起可購買行政院TPASS交通票證，已持有電子票證者則可於機器購買通勤月票。希望以此鼓勵大家搭乘大眾運輸工具，減輕通勤族的負擔，疏散都會人口壓力，降低碳排。至於其他縣市，鄭文燦說，交通部將與各地政府合作，推出不同的城際運輸平價方案。

行政院強調，目前已推出多元照顧方案，除了希望民眾可以安心求學，也希望房貸族、租屋族都能受到國家的照顧，減輕通勤族的負擔，並歡迎大家一起培養愛運動及愛藝文的好習慣。