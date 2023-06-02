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台大首推「探索學分」！大一、二生可跨領域學習　下學期實施

▲▼台大首推「探索學分」，大一、二生可跨領域學習，下學期實施。（圖／台大提供）

▲台大首推「探索學分」，大一、二學生可跨領域學習，最多6學分，從下學期起實施。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台大前校長管中閔曾表示，超過4成台大新生的生涯方向不明確，為鼓勵學生勇於嘗試跨域學習，台大今（2日）宣布，首創「探索學分」制度，從112學年度開始，大一、二年級學生，修習非主修學系課程未達預期成效時，可以申請將課程列為探索學分，最多可達6學分，希望讓學生放下成績顧慮，挖掘自我潛能。

不少大學生對自己興趣並不明確，學生因此轉系或重考狀況不斷，加上現在就業越來越重視跨領域，加上許多學生在就讀大學期間，考慮跨領域、跨學科學習，但又擔心是否會讀的不上手，跨領域的學科成績不好影響日後出國整體成績申請，因此不敢嘗試，台大在今天宣布，首創「探索學分」制度，從112學年度開始，大一、二年級學生可修習最多6學分的探索學分。

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台大指出，探索學分採事後申請制，學生可在當學期期末考結束後至次學期開學第一周期間申請，原始成績及格（C-以上）科目，經認列為探索學分後，成績考評將改為「通過」，仍可獲得學分，但成績單不會顯示原始成績且不計入GPA（成績總平均）計算；若原始成績不及格科目被認列為探索學分後，成績單即不顯示該課程紀錄。

至於探索學分課程，台大指出，合計最多6學分為限，申請順序較後且合計超過6學分的課程則不予核准。不得申請認列為探索學分課程種類，包含學生主修學系（學位學程）或雙主修學系（學位學程）開設的課程、共同必修課程、全民國防教育軍事訓練課程，以及經臺大校方核准出國修課的課程。

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